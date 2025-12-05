La economía alemana se enfrenta a un débil crecimiento en 2026, según el IW

Por Rene Wagner y María Martínez

BERLÍN, 5 dic (Reuters) -

La recuperación económica de Alemania seguirá siendo débil el año que viene, debido a las dificultades de las exportaciones y a la ralentización del comercio mundial, según una previsión del Instituto de Economía Alemán IW publicada el viernes por Reuters.

El IW prevé que el producto interior bruto real de Alemania crezca solo ligeramente este año, un 0,1%, antes de alcanzar el 0,9% el año que viene, lo que supone un notable aumento tras dos años de contracción.

Sin embargo, alrededor de un tercio de este crecimiento se deberá a un efecto calendario, con casi dos días y medio más de trabajo disponibles que en 2025, según el IW.

El Ministerio de Economía alemán revisó en octubre al alza su previsión para 2025, hasta un crecimiento del 0,2%, y espera un crecimiento del 1,3% en 2026.

El impacto negativo de las políticas arancelarias estadounidenses y las actuales tensiones geopolíticas son cada vez más evidentes en todo el mundo: tras un aumento del 4,5% en 2025, se espera que el comercio mundial crezca solo un 1,5% en 2026.

Las tensiones del comercio exterior siguen pesando sobre la inversión del sector privado en Alemania, mientras que no se espera que los planes de inversión pública se materialicen de forma significativa el próximo año, según el IW.

No obstante, se prevé que la inversión privada y pública contribuyan conjuntamente en medio punto porcentual al crecimiento en 2026.

Se espera que el gasto de los consumidores se mantenga por debajo de su potencial, a pesar de que la inflación se estabilice en torno al 2%, mientras las perspectivas de empleo siguen siendo moderadas, según el IW.

(Información de Rene Wagner y María Martínez; edición de Miranda Murray; edición en español de Paula Villalba)