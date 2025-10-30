La economía alemana se estanca en el tercer trimestre al caer las exportaciones

BERLÍN, 30 oct (Reuters) -

El producto interior bruto de Alemania se estancó en el tercer trimestre en comparación con el trimestre anterior, lo que pone de relieve la lucha que afronta la mayor economía de Europa para recuperar el impulso en un escenario de descenso de las exportaciones.

El estancamiento estuvo en línea con las previsiones, según los datos preliminares de la oficina de estadística publicados el jueves, después de que la economía se contrajera un 0,3% en el trimestre anterior por la debilidad de la demanda mundial y los aranceles estadounidenses a las importaciones, que lastraron las exportaciones. Por otra parte, el número de desempleados en Alemania descendió ligeramente de forma inesperada en octubre, según las cifras de la Oficina de Empleo conocidas el jueves, cayendo en torno a un millar, hasta los 2,973 millones, lo que deja una tasa ajustada estacionalmente sin cambios, en el 6,3%.

Sin embargo, la directora de la Oficina de Empleo, Andrea Nahles, advirtió un optimismo excesivo y afirmó que el crecimiento del empleo sigue siendo débil. "En general, la recuperación otoñal ha sido lenta hasta ahora", dijo en un comunicado.