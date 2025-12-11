La economía alemana sigue estancada en una fase de escaso crecimiento, según el Instituto Kiel

BERLÍN, 11 dic (Reuters) - La economía alemana se ha estabilizado en un nivel bajo, pero sigue estancada en una fase de escaso crecimiento, con una expansión fiscal prevista a partir del año que viene que proporcionará un impulso limitado, dijo el jueves el Instituto Kiel.

El instituto económico alemán prevé un crecimiento del 1,0% el año próximo, por debajo de su previsión de otoño del 1,3%, y del 1,3% en 2027, ligeramente por encima del 1,2% previsto anteriormente.

Para este año se prevé un crecimiento de sólo el 0,1%, tras dos años de contracción económica.

Según el grupo de reflexión, las elevadas tasas de crecimiento en 2026 y 2027, impulsadas en parte por los estímulos estatales y el aumento del número de días laborables, enmascararían la persistente debilidad de las condiciones subyacentes.

"Todavía no se vislumbra un repunte autosostenido", afirma el informe.

Se prevé que el déficit presupuestario de las administraciones públicas alemanas aumente del 2,4% del PIB en 2025 al 4,0% en 2027 con el aumento del gasto público, según el instituto.

Se prevé que la deuda pública aumente hasta el 65,4% del PIB en 2027.

Se espera que el mercado laboral se recupere gradualmente a medida que se recupere la actividad, con una tasa de desempleo que bajará del 6,3% este año al 5,9% en 2027.

Sin embargo, el aumento del empleo se verá cada vez más limitado por la escasez demográfica de trabajadores, según el informe. (Información de María Martínez; edición de Miranda Murray; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)