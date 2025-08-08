LA NACION

La economía brasileña empieza a notar el impacto de las tasas altas, según un funcionario

SAO PAULO, 8 ago (Reuters) - El Gobierno de Brasil cree que la economía está empezando a notar los efectos de las elevadas tasas de interés y seguirá de cerca los datos para ver si esos impactos son "más amplios de lo previsto inicialmente", dijo el viernes el Secretario de Política Económica, Guilherme Mello.

El Banco Central de Brasil mantuvo la semana pasada su tasa de interés de referencia en el 15%, el más alto en casi dos décadas, poniendo fin a un agresivo ciclo de endurecimiento tras siete subidas consecutivas destinadas a combatir una inflación persistente, que debería enfriar la actividad económica.

"La política monetaria está teniendo el impacto esperado, quizá incluso antes de lo previsto", declaró Mello en un acto organizado por el medio de comunicación JOTA, aunque añadió que el Gobierno sigue considerando que el crecimiento este año se acercará al 2,5%. (Reportaje de Isabel Teles, Editado en español por Juana Casas)

