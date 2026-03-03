La economía brasileña se enfrió en 2025 bajo el peso de las altas tasas de interés

Por Marcela Ayres

BRASILIA, 3 mar (Reuters) - La economía de Brasil creció un 2,3% en 2025, su peor resultado desde la pandemia del COVID en 2020, ya que las altas tasas de interés ‌redujeron el consumo y la inversión, ‌según datos ⁠oficiales publicados el martes.

La mayor economía de América Latina registró un crecimiento de solo el 0,1% en el cuarto trimestre con respecto a los tres meses anteriores, en línea con una encuesta de Reuters. Esto reforzó las expectativas de ​una inminente ⁠bajada de las ⁠tasas de interés después de que el banco central señaló que comenzaría a relajar la política monetaria en su reunión de finales de ​este mes, a pesar de que la inflación se sitúa por encima del objetivo.

La desaceleración económica del año pasado se produjo ‌en medio de una política monetaria restrictiva destinada a orientar la inflación —que se situó en ​el 4,1% en los 12 meses hasta mediados de febrero— ​hacia el objetivo del 3% del banco central.

El crecimiento económico del año pasado se ralentizó con respecto al 3,4% registrado en 2024 y fue el más débil desde la contracción del 3,3% de 2020. En el cuarto trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó un 1,8%, según la oficina de estadísticas IBGE, en línea con las expectativas del mercado.

La economía brasileña se había enfriado lentamente tras las medidas de estímulo introducidas cuando el presidente Luiz Inácio Lula ​da Silva asumió el cargo en 2023, que impulsaron la demanda y contribuyeron a que el crecimiento superara las expectativas iniciales.

Los responsables de la política monetaria del banco central interrumpieron el agresivo ciclo ⁠de endurecimiento en julio pasado y, desde entonces, han mantenido la tasa referencial Selic en el 15%, su nivel más alto en casi dos décadas. En enero señalaron su intención ‌de comenzar a recortar las tasas este mes.

El banco central dijo en diciembre que esperaba que la economía creciera un 2,3% en 2025 y se ralentizara aún más hasta alcanzar un crecimiento del 1,6% este año.

Sin embargo, el Ministerio de Finanzas reiteró el martes en un comunicado una previsión más optimista de crecimiento del 2,3% para este año, argumentando que una desaceleración más fuerte en la agricultura se vería compensada por una expansión más rápida en la industria y los servicios.

Para el primer trimestre, el secretario de política económica del ministerio pronosticó una "fuerte aceleración" del crecimiento intertrimestral del PIB, cercana ‌al 1%. Sus perspectivas reflejaban la puesta en marcha de una ampliación de la exención del impuesto sobre la renta para los trabajadores que ganan ⁠hasta 5.000 reales (954,05 dólares) al mes, una promesa clave de Lula, que busca la reelección en las elecciones generales de octubre.

"A partir ‌de entonces, el crecimiento de la actividad debería ralentizarse gradualmente, a medida que los efectos de las políticas públicas se ⁠desvanezcan y solo se vean compensados en parte por la reducción de los costos de financiación", ⁠afirmó el ministerio.

EL SECTOR DE LOS SERVICIOS SE DESACELERA

En 2025, el crecimiento del sector servicios de Brasil, principal motor de su economía, se ralentizó al 1,8%, frente al 3,8% del año anterior.

Impulsada por una cosecha récord, especialmente de soja y maíz, la agricultura creció un 11,7%, mientras que la industria creció un 1,4%, respaldada por la extracción de petróleo y gas.

Por el lado de la demanda, el IBGE destacó el menor crecimiento ‌del consumo de los hogares, que aumentó un 1,3% en 2025 ​frente al 5,1% de 2024, "debido principalmente a los efectos adversos de la política monetaria restrictiva".

El gasto público aumentó un 2,1% el año pasado, frente al 2,0% de 2024, mientras que la formación bruta de capital fijo, un indicador de la inversión a largo plazo, aumentó un 2,9%, muy por debajo de la expansión del 6,9% observada el año anterior.

(1 ‌dólar = 5,2408 reales) (Reporte de Marcela Ayres; edición de Gabriel Araujo, Brad Haynes y Susan Fenton; Editado en Español por Ricardo Figueroa)