La economía británica creció un 0,1% en el tercer trimestre

LONDRES, 22 dic (Reuters)

La economía británica creció 0,1% en el periodo de julio a septiembre de este año, dijo el lunes la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés), en línea con su estimación inicial.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que la lectura del producto interior bruto no se revisaría. La semana pasada, el Banco de Inglaterra dijo que esperaba un crecimiento nulo del PIB en el periodo de octubre a diciembre, pero consideraba que el ritmo subyacente de crecimiento económico se situaba en torno al 0,2% trimestral. (Escrito por William Schomberg; edición de Sam Tabahriti; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)