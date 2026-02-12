La economía británica creció un 1,3% en 2025

La economía británica registró en 2025 un crecimiento de 1,3%, informó este jueves el organismo oficial de estadística, aunque creció menos de lo esperado en el cuarto trimestre, en un año marcado por las amenazas arancelarias de Estados Unidos y turbulencias políticas internas.

De acuerdo con las cifras de la Oficina Nacional de Estadística, en el cuarto trimestre del año pasado el PIB británico creció 0,1%, aunque los analistas consultados por la agencia económica Bloomberg esperaban un avance de 0,2%.

En 2024 la economía británica había experimentado una expansión del 1,1%, según la misma fuente.

Estos datos fueron divulgados en un momento delicado para el primer ministro Keir Starmer, quien en días recientes enfrentó presiones para que renuncie, por los efectos internos del escándalo del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Starmer nombró a Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos pese a conocer sus vínculos con el exfinanciero Epstein, quien fue hallado muerto en su celda en 2019.

Simultáneamente, el gobierno enfrenta dificultades para reactivar la economía, a pesar de elevar los impuestos en sus dos últimos presupuestos anuales.

La economía de Reino Unido también se vio lastrada en 2025 por la ofensiva arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A pesar de que Trump retiró sus principales amenazas, numerosas empresas británicas han postergado tomar decisiones sobre inversiones debido a la incertidumbre en materia de comercio global.

El Banco de Inglaterra recortó la semana pasada sus previsiones de crecimiento para Reino Unido este año y el próximo.

El banco central estima que el crecimiento del PIB alcanzará el 0,9% en 2026 y el 1,5% el año siguiente. Anteriormente, había estimado un avance del PIB del 1,3% para 2026 y del 1,6% para 2027.

En tanto, el organismo apunta que la inflación en Reino Unido sigue por encima de la meta del 2%.