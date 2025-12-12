La economía británica se contrae inesperadamente en el período agosto-octubre

Por Andy Bruce y Suban Abdulla

MANCHESTER, INGLATERRA, 12 dic (Reuters) - La economía británica se contrajo inesperadamente durante los tres meses hasta octubre, según las cifras oficiales publicadas el viernes, que probablemente aumentarán las expectativas de recortes de los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra.

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés) dijo que el producto interior bruto se contrajo un 0,1% en el periodo de agosto a octubre. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto una lectura plana.

Solo en octubre, la economía se contrajo un 0,1%, frente a las previsiones de un aumento del 0,1%. Aunque las cifras del PIB de un solo mes son volátiles y propensas a revisión, los datos del viernes significan que la economía no ha crecido desde junio.

Esto subrayó el difícil contexto económico al que se enfrentó la ministra de Economía, Rachel Reeves, cuando preparó un gran presupuesto de subida de impuestos, anunciado el 26 de noviembre.

Tras los datos, la libra esterlina caía ligeramente frente al dólar estadounidense, que mostraron descensos inesperadamente acusados en el sector dominante de los servicios, así como en la construcción.

Los datos del viernes también ponen en duda la expectativa del Banco de Inglaterra de que la economía crezca en torno al 0,3% en el conjunto del cuarto trimestre.

El jueves, los inversores asignaron aproximadamente un 90% de probabilidades a un recorte de los tipos de interés por parte del BoE el 18 de diciembre.

La producción manufacturera, afectada en septiembre por un ciberataque a Jaguar Land Rover, no se recuperó como esperaban los economistas.

Según la ONS, los minoristas en particular tuvieron un mal mes, parte de la razón por la que la producción de servicios se contrajo un 0,3% en octubre, frente a las previsiones de una lectura plana.

En respuesta a los datos, el Ministerio de Economía dijo que estaba decidido a desafiar las previsiones de crecimiento y crear buenos puestos de trabajo.

En comparación con el año anterior, la producción económica aumentó un 1,1% en octubre, según la ONS, por debajo de la expansión del 1,4% prevista por los economistas. (Información de Andy Bruce y Suban Abdulla; edición de Kate Holton; edición en español de María Bayarri Cárdenas)