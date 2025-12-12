La economía británica se contrae nuevamente un 0,1% en octubre

El producto interior bruto (PIB) británico se contrajo un 0,1% en octubre, anunció el viernes la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), una caída inesperada, cuando los analistas pronosticaban un ligero aumento del 0,1%.

Este retroceso se suma a un descenso idéntico en septiembre y a un crecimiento nulo en agosto.

La caída aumenta la presión al gobierno laborista, que desde su regreso al poder en julio de 2024 lucha por cumplir su promesa de recuperar el crecimiento.

"Estamos decididos a desafiar las previsiones de crecimiento y a crear empleos de calidad, para que todos puedan beneficiarse de una mejor situación", reaccionó un portavoz del Ministerio de Finanzas en un comunicado.

Octubre estuvo marcado por la reanudación de las actividades del fabricante Jaguar Land Rover, obligado a suspender su producción en septiembre debido a un ciberataque, con un impacto significativo en la economía británica.

Pero este repunte de actividad no bastó para que Reino Unido volviera al crecimiento en octubre, señala Lindsay James, analista de Quilter, quien atribuye el retroceso del PIB a las inquietudes previas a la presentación del presupuesto británico del 26 de noviembre.

"Empresas y consumidores esperaban aumentos de impuestos, y las especulaciones y filtraciones incesantes volvieron a frenar la economía británica, como el año pasado", considera.

El gobierno anunció finalmente subidas de impuestos en dicho presupuesto, aunque solo entrarán en vigor progresivamente con el paso de los años, lo que parece haber tranquilizado a los mercados.

"La economía británica retrocede", subraya Lindsay James, lo que hace "cada vez más probable" un nuevo recorte del tipo de interés del Banco de Inglaterra en su reunión del 18 de diciembre.

La institución monetaria debe lidiar con una inflación elevada, comparada con los países de la zona euro, situándose en un 3,6% en octubre.