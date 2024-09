La economía británica se estanca en julio

El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido registró en julio un crecimiento nulo con respecto al mes anterior, indicó la oficina nacional de estadística (ONS), un golpe para el nuevo gobierno laborista que tiene el crecimiento económico como una de sus prioridades.

"No me hago ilusiones sobre la magnitud del desafío que enfrentamos y seré honesta con el pueblo británico: el cambio no ocurrirá de la noche a la mañana", dijo tras conocer la cifra la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, en un comunicado.

El PIB ya se había estancado en junio, aunque el crecimiento trimestral entre abril y junio fue de 0,6%.

Los datos publicados el miércoles "no significan que el Reino Unido esté al borde de otra recesión", apuntó sin embargo Ruth Gregory, analista de Capital Economics.

Ode/pc/zm

AFP