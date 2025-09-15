La economía china se desploma en agosto y pone en duda su objetivo de crecimiento

Por Kevin Yao y Joe Cash

PEKÍN, 15 sep (Reuters) - La producción de las fábricas y las ventas minoristas de China registraron en agosto su crecimiento más débil desde el año pasado, lo que mantiene la presión sobre Pekín para que aplique más estímulos con el fin de evitar una fuerte desaceleración en la segunda mayor economía del mundo.

Los decepcionantes datos dividieron a los economistas sobre si los dirigentes necesitarían introducir a corto plazo para alcanzar su objetivo de crecimiento anual de "alrededor del 5%", con los fabricantes a la espera de más claridad sobre un acuerdo comercial con Estados Unidos y la demanda interna frenada por un mercado de trabajo tambaleante y la crisis inmobiliaria.

La producción industrial creció un 5,2% interanual, según mostraron el lunes los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, la lectura más baja desde agosto de 2023 y más débil que el aumento del 5,7% de julio. También incumplió las previsiones de un aumento del 5,7% según una encuesta de Reuters.

Las ventas minoristas, un indicador del consumo, crecieron un 3,4% en agosto, el ritmo más lento desde noviembre de 2023, y se enfriaron respecto al aumento del 3,7% del mes anterior. No alcanzaron el 3,9% previsto.

"El fuerte comienzo de año sigue manteniendo los objetivos de crecimiento de este año a nuestro alcance, pero al igual que el año pasado por estas fechas, podría ser necesario un mayor estímulo para garantizar un buen final de año", dijo Lynn Song, economista jefe de ING para la región de Gran China.

"Aunque es demasiado pronto para evaluar el impacto de las subvenciones a los préstamos al consumo que entrarán en vigor en septiembre, es probable que siga siendo necesario un mayor apoyo de políticas monetarias, dada la ralentización generalizada.

Seguimos viendo una alta posibilidad de otro recorte de tipos de 10 puntos básicos y de 50 puntos básicos del coeficiente de reservas obligatorias en las próximas semanas", añadió.

La inversión en activos fijos también creció a un ritmo inferior al previsto del 0,5% interanual en los ocho primeros meses, frente al 1,6% registrado entre enero y julio, lo que supone su peor resultado después de la pandemia.

Las autoridades se apoyan en los fabricantes para encontrar nuevos mercados que compensen la impredecible política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el débil gasto de los consumidores.

Otros datos publicados este mes mostraron que los propietarios de fábricas han tenido cierto éxito desviando los envíos con destino a Estados Unidos al sudeste asiático, África y América Latina, pero el lastre de la crisis inmobiliaria sigue contrarrestando los esfuerzos para estabilizar la economía.

Zhaopeng Xing, estratega jefe para China de ANZ, dijo que, aunque los datos mostraban que el impulso de la segunda mayor economía del mundo se estaba debilitando, aún no era lo suficientemente malo como para desencadenar una nueva ronda de estímulos.

"Se espera que las ayudas estatales y las medidas de apoyo al consumo de servicios compensen el impacto de la demanda agregada este mes", dijo, añadiendo que la represión oficial contra las empresas que reducen agresivamente los precios hace que la demanda interna parezca peor de lo que es.

(Información de Kevin Yao, Joe Cash; información adicional de Yukun Zhang; edición de Sam Holmes; edición en español de Paula Villalba)