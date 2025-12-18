La economía colombiana en octubre creció un 2,95%

Los datos revelados por la estatal estadística señalan que octubre es el quinto mes del año donde la economía muestra menores cifras de crecimiento, junto con marzo (4,5%), junio (3,0%), julio (4,6%) y septiembre (4,0%).

La medición del ISE organiza los sectores económicos por actividades, de manera que el índice de las actividades primarias ubica a renglones como agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, además de la explotación de minas y canteras que en octubre crecieron un 0,35% respecto del décimo mes del año anterior.

En cuanto a las actividades secundarias, entre ellas el comercio, las industrias manufactureras y los servicios públicos, tuvieron un incremento del 0,83% respecto de octubre de 2024; mientras que las actividades terciarias, que incluye las inmobiliarias, profesionales y artísticas entre otras, crecieron un 3,87% en comparación con el mismo periodo del año anterior. (ANSA).