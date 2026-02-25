La economía de Alemania creció un 0,3% en el último trimestre de 2025

El Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania registró una ligera aceleración del 0,3% en el último trimestre de 2025, según las cifras definitivas publicadas este miércoles, y el gobierno espera una recuperación más fuerte en 2026.

Según el instituto de estadística Destatis, en el conjunto de 2025 el PIB alemán aumentó un 0,2%, tras dos años consecutivos de retroceso.

"Esto significa que el año económico 2025 terminó en una nota positiva", declaró Ruth Brand, presidenta de Destatis.

Este aumento de la actividad en el último trimestre del año estuvo impulsado por el consumo de los hogares y de las administraciones públicas.

El comercio exterior, uno de los pilares de la economía alemana, se mantuvo sin embargo muy debilitado, con exportaciones de bienes y servicios en retroceso del 0,6% interanual.

Alemania, sin embargo, espera un avance de la actividad más fuerte en 2026: el gobierno cuenta con un crecimiento del 1,0%, sustentado por cientos de miles de millones de euros de inversión pública en defensa e infraestructuras.

No obstante, la economía alemana sigue lastrada por la caída de la demanda mundial, la competencia asiática y, desde el año pasado, el aumento de los aranceles en Estados Unidos, un socio comercial clave.

Además, el exceso de capacidad en la industria debería frenar la recuperación en el primer trimestre de 2026, advirtió a mediados de febrero el Bundesbank, el banco central de Alemania.

Destatis también informó el miércoles de la estabilidad del déficit público alemán en relación con el PIB, que se mantuvo sin cambios en el 2,7 % del PIB en 2025.