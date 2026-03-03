La economía de Brasil creció un 2,3% en 2025, pero pierde fuerza

La economía de Brasil creció un 2,3% en 2025, una desaceleración respecto al año anterior en el contexto de una política monetaria restrictiva, según datos oficiales divulgados este martes.

El Producto Interno Bruto (PIB) de la primera economía de América Latina había crecido un 3,4% en 2024.

En el cuarto trimestre del año pasado, la economía se expandió un 0,1% frente al trimestre previo, informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El índice que marca el desempeño de la economía brasileña está en línea con las expectativas del mercado, de acuerdo con estimaciones de instituciones financieras consultadas por el diario económico Valor.

"El PIB se mantuvo estable respecto al tercer trimestre, incluso con la caída de las inversiones, debido a la estabilidad del consumo de los hogares y al crecimiento del consumo del gobierno", dijo en un comunicado Rebeca Palis, del IBGE.

La experta añadió que el avance de la economía estuvo impulsado por las actividades "menos afectadas por la política monetaria contractiva".

El sector agropecuario lideró el crecimiento con un alza del 11,7%, impulsado por cosechas récord de maíz (23,6%) y soja (14,6%). La extracción de petróleo y gas también sumó con fuerza dentro del sector industrial.

Los servicios avanzaron un 1,8%, con buenos resultados en tecnología e información y el sector financiero. La industria, por su parte, creció un 1,4%.

El dato confirma una desaceleración a siete meses de las elecciones presidenciales de octubre, en las que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva aspirará a un cuarto mandato.

El Banco Central mantuvo la tasa de referencia, la Selic, sin cambios en enero por quinta vez consecutiva, a 15%, en un esfuerzo por contener la inflación, que se mueve cerca del límite de tolerancia oficial.

Sin embargo, anticipó una posible reducción a partir de marzo, condicionada a la evolución de los precios y al "incierto contexto externo", en referencia a las tensiones comerciales globales y la política económica de Estados Unidos.

Lula ha reclamado en reiteradas ocasiones que las altas tasas de interés frenan la economía.

- Aranceles e inflación -

La economía de Brasil hizo frente además en 2025 a aranceles estadounidenses de hasta 50% a varios productos brasileños, que entraron en vigor en agosto.

Desde entonces, Washington anunció exoneraciones a varios rubros, incluyendo la carne de res y el café, de los que el gigante sudamericano es el primer productor y exportador mundial.

Brasil registró en enero una inflación interanual de 4,44%, una leve alza frente a la de diciembre.

El Banco Central fija el objetivo de la inflación en 3%, con un margen de más o menos 1,5 puntos porcentuales.

El consumo de las familias en 2025 creció un 1,3%, muy por debajo del 5,1% de 2024.