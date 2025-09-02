La economía de Brasil se desacelera al crecer un 0,4% en el segundo trimestre del año

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) - El PBI de Brasil creció un 0,4% en el segundo trimestre de 2025, menos de una tercera parte del 1,4% registrado entre enero y marzo, según los datos divulgados este lunes por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En el acumulado de los últimos cuatro trimestres finalizados en junio de 2025, el PBI creció un 3,2% en comparación con el mismo período inmediatamente anterior. En el informe se observa un incremento del 0,6% en los servicios y del 0,5% de la industria, mientras que la agricultura registró un descenso del 0,1%. La evolución positiva de la industria responde al crecimiento del 5,4% en las industrias extractivas, aunque se ha observado una disminución en las divisiones de electricidad, gas, agua, alcantarillado y gestión de residuos (-2,7%), industrias manufactureras (-0,5%) y construcción (-0,2%). Asimismo, la tasa de inversión fue del 16,8% del PBI, frente al 16,6% del mismo período del año anterior, mientras la tasa de ahorro fue del 16,8%, por encima del 16,2% del mismo trimestre de 2024. En el sector servicios, las actividades financieras, seguros y servicios crecieron un 2,1% e información y comunicaciones un 1,2%, mientras que el comercio se mantuvo sin variación. Respecto al sector exterior, las exportaciones de bienes y servicios aumentaron un 0,7%, mientras que las importaciones de bienes y servicios cayeron un 2,9% respecto al primer trimestre de 2025.