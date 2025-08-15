LA NACION

La economía de Colombia crece un 2,1% interanual en el segundo trimestre

La economía de Colombia creció un 2,1% en el segundo trimestre de 2025 con respecto al mismo...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La economía de Colombia crece un 2,1% interanual en el segundo trimestre
La economía de Colombia crece un 2,1% interanual en el segundo trimestre

La economía de Colombia creció un 2,1% en el segundo trimestre de 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior, un resultado menor al proyectado pero que consolida la salida del país del estancamiento de 2023, informó el viernes la autoridad estadística.

El incremento del Producto Interno Bruto (PIB) se debe principalmente al repunte de los sectores del comercio y la agricultura, además del crecimiento sostenido de las actividades artísticas y de entretenimiento, según el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

"El comercio al por mayor y al por menor están creciendo, como por ejemplo el comercio de alimentos, de aparatos informáticos o elementos eléctricos", dijo la directora del organismo, Piedad Urdinola.

LA NACION
Más leídas
  1. Quiénes son las protagonistas de En el barro, la nueva serie de Netflix
    1

    Quiénes son las protagonistas de En el barro, la nueva serie de Netflix

  2. No culpemos a la tecnología si el offside se marca con una lapicera
    2

    Los vicios locales del VAR: no culpemos a la tecnología si el offside se marca con una lapicera

  3. Pidieron ser adoptados en cartas publicadas por LA NACION y hoy viven felices en familia
    3

    Pidieron ser adoptados en cartas publicadas por LA NACION y hoy viven felices en familia

  4. Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión
    4

    Julieta Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Claudio Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión

Cargando banners ...