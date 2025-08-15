La economía de Colombia crece un 2,1% interanual en el segundo trimestre

La economía de Colombia creció un 2,1% en el segundo trimestre de 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior, un resultado menor al proyectado pero que consolida la salida del país del estancamiento de 2023, informó el viernes la autoridad estadística.

El incremento del Producto Interno Bruto (PIB) se debe principalmente al repunte de los sectores del comercio y la agricultura, además del crecimiento sostenido de las actividades artísticas y de entretenimiento, según el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

"El comercio al por mayor y al por menor están creciendo, como por ejemplo el comercio de alimentos, de aparatos informáticos o elementos eléctricos", dijo la directora del organismo, Piedad Urdinola.