La economía de EE. UU. puede haber sumado empleos a un ritmo moderado en septiembre

Por Lucía Mutikani

WASHINGTON, 20 nov (Reuters) -

Es probable que el crecimiento del empleo en Estados Unidos haya repuntado moderadamente en septiembre, mientras que la tasa de paro se mantuvo cerca de su nivel más alto en cuatro años (4,3%), en consonancia con la atonía del mercado laboral, que economistas y responsables de política monetaria han achacado a la escasa oferta y demanda de trabajadores.

Aunque el informe de empleo del jueves del Departamento de Trabajo estadounidense, vigilado muy de cerca, ofrecerá cifras del pasado, confirmará la significativa pérdida de impulso del mercado laboral este año, marcada por las fuertes revisiones a la baja de los recuentos de empleo no agrícola.

El informe se retrasó debido a los 43 días de cierre de la Administración. El cierre más largo de la historia del país ha obligado a la Oficina de Estadísticas Laborales, que elabora el informe de empleo, a cancelar la publicación del de octubre, ya que no se recogieron datos de la para calcular la tasa de desempleo de ese mes.

El informe de creación de empleo de octubre se combinará con el de noviembre, que se publicará el 16 de diciembre, según la Oficina de Estadísticas Laborales. En vísperas del apagón de datos económicos, la BLS había estimado que en los 12 meses transcurridos hasta marzo se habían creado unos 911.000 puestos de trabajo menos que los comunicados anteriormente.

"El mercado laboral se está ralentizando claramente, y se supone que la tendencia va a continuar", dijo Sung Won Sohn, profesor de finanzas y economía de la Universidad Loyola Marymount. "Vamos a tocar fondo durante un tiempo, pero no creo que vayamos a entrar en recesión".

El mercado laboral estadounidense probablemente sumó 50.000 puestos de trabajo en septiembre, según un sondeo de Reuters, lo que supondría más del doble de los 22.000 puestos añadidos en agosto. Los economistas argumentaron que el recuento de nóminas de agosto se vio frenado por un capricho estacional y esperaban una revisión al alza en línea con las tendencias del año anterior.

Una reducción de la inmigración que comenzó durante el último año del mandato del expresidente Joe Biden y se aceleró bajo la administración del presidente Donald Trump ha mermado la oferta de mano de obra. Los economistas estiman que la economía ahora solo necesita crear entre 30.000 y 50.000 empleos al mes para mantener el ritmo de crecimiento de la población en edad de trabajar, frente a los cerca de 150.000 de 2024.

Aunque la tasa de desempleo aumentó en agosto, este año había oscilado entre el 4,1% y el 4,2%.

"Esto indica claramente que el menor ritmo de crecimiento del empleo refleja principalmente, aunque no en su totalidad, el cambio en la oferta de mano de obra y que el mercado laboral en general se ha relajado ligeramente, pero no de forma sustancial", dijo Stephen Stanley, economista jefe de EEUU en Santander U.S. Capital Markets.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL REDUCE LA DEMANDA

La creciente popularidad de la inteligencia artificial (IA) también está erosionando la demanda de mano de obra: la mayor parte de esta reducción está afectando a los puestos de nivel base y bloqueando el acceso al mercado laboral a los recién graduados universitarios. Los economistas dijeron que la IA estaba alimentando el crecimiento económico sin empleo.

Otros culparon a la política comercial del Gobierno de Trump de crear un entorno económico incierto que había obstaculizado la capacidad de las empresas, especialmente las pequeñas empresas, para contratar. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó a principios de este mes los argumentos sobre la legalidad de los aranceles de importación de Trump, con los jueces planteando dudas sobre su autoridad para imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977.

A pesar de que el dato de empleo sigue siendo positivo, algunos sectores e industrias están perdiendo puestos de trabajo.

"El entorno es particularmente perjudicial para las pequeñas y medianas empresas; ahí es donde hemos visto la mayoría de las pérdidas de empleo", dijo Brian Bethune, profesor de economía en el Boston College. "Esta es una economía muy polarizada". Algunos economistas creen que el informe de empleo de septiembre aún podría influir en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 9 y 10 de diciembre si muestra un mercado laboral estable o en deterioro.

Los responsables del banco central estadounidense no tendrán a mano el informe de noviembre en esa reunión, ya que la fecha de publicación se ha retrasado del 5 de diciembre al 16 de diciembre. Las actas de la reunión de la Reserva Federal de los días 28 y 29 de octubre, publicadas, mostraron que muchos responsables de política monetaria advirtieron de que reducir aún más los costes de endeudamiento podría poner en peligro la lucha para sofocar la inflación.

"A la Reserva Federal le pica la idea de seguir recortando", dijo Martha Gimbel, directora ejecutiva del Laboratorio Presupuestario de Yale. "Si vemos un informe realmente débil, eso podría mover a la Fed, pero haría falta un informe bastante débil".

(Información de Lucía Mutikani; edición de Andrea Ricci; edición en español de Jorge Ollero Castela)