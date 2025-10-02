La economía de El Salvador creció un 4,1% en el segundo trimestre de 2025 por la construcción y el turismo

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

La economía de El Salvador experimentó un crecimiento del 4,1% en el segundo trimestre de 2025 hasta alcanzar los 9279 millones de dólares (7924 millones de euros), según los datos divulgados por el Banco Central de Reserva de El Salvador.

El repunte responde, por una parte, al sector de la construcción por el impulso de grandes proyectos de obra pública y privada, como son el aeropuerto del Pacífico y el viaducto Francisco Morazán, entre otras infraestructuras iniciadas entre abril y junio.

Por otra parte, el turismo ayudó al crecimiento de la economía con un aumento del 6,9% del flujo de visitantes internacionales en este periodo, en especial por las vacaciones de Semana Santa, pero también por la mayor demanda tanto en servicios de hoteles como en restaurantes y transporte.

Otro elemento dinamizador ha sido el sector de las actividades financieras y de seguros por la expansión del crédito y de los depósitos. En concreto, los préstamos a junio de este año crecieron un 5,8% y tuvieron como principal destino el consumo, el comercio y la industria manufacturera, mientras que los depósitos aumentaron un 13,8%.

Adicionalmente, el ingreso disponible de los hogares registró un incremento por las remesas familiares, que aumentaron un 17,7% en el segundo trimestre de 2025 respecto al mismo período del año anterior.

En el otro lado de la balanza, siete actividades económicas presentaron una contracción en términos anuales: servicios personales (-0,2%), agua (-0,9%), educación (-1,2%), servicios profesionales (-1,2%), servicios del Gobierno (-1,5%), electricidad y salud (-4,2% respectivamente). En conjunto, estas actividades registraron una participación en el PBI del 21,9%.