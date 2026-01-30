La economía de la eurozona cierra 2025 con una base sólida y confirma su resistencia

Por Balazs Koranyi

FRÁNCFORT, 30 ene (Reuters) - Las economías más grandes de la zona euro crecieron a un ritmo modesto pero constante durante el último trimestre, gracias al aumento del consumo y las inversiones, que compensaron la baja en las exportaciones y la incertidumbre excepcional provocada por la errática política comercial de Estados Unidos, según datos nacionales publicados el viernes

Las cifras indican una notable resistencia por parte de un bloque de 350 millones de personas que se esperaba que sucumbiera a una guerra comercial con Estados Unidos, a la creciente competencia de las exportaciones de China y a años de conflicto militar en su frontera oriental

Sin embargo, cada trimestre del año pasado, la zona euro registró un crecimiento respetable, aunque no espectacular, a pesar de que la industria y las exportaciones, los anteriores motores de la expansión, luchaban por recuperar su posición

ESPAÑA SIGUE SIENDO EL MOTOR DEL CRECIMIENTO

España siguió impulsando el bloque, con un crecimiento del 0,8% en el trimestre, muy por encima de las expectativas del 0,6%, mientras que Alemania, la mayor economía de la zona euro, también superó las previsiones, con un crecimiento del 0,3% en el trimestre, frente al 0,2% que esperaban los economistas

El PIB francés subió un 0,2%, en línea con las previsiones, superando el temor a que la inestabilidad política afectara a la confianza. Italia, por su parte, creció un 0,3%, ligeramente por encima de las previsiones, y Países Bajos se expandió un 0,5%

Los datos nacionales sugieren que las cifras de la zona euro, que se publicarán a las 10:00 GMT, estarán en línea con las previsiones de los economistas, que apuntan a una expansión del 0,2% con respecto al trimestre anterior y un crecimiento del 1,2% con respecto al año anterior

2026 EMPIEZA CON BUEN PIE

Otras cifras ya sugieren que el bloque comenzó 2026 con una base relativamente sólida

Un importante índice de confianza publicado el jueves mostró un aumento inesperado, impulsado por Francia y Alemania, con ganancias generalizadas en todos los sectores clave

Mientras tanto, la industria muestra signos de estabilización, los hogares han comenzado finalmente a reducir su tasa de ahorro, históricamente alta, el desempleo se mantiene cerca de mínimos históricos y la inflación se sitúa firmemente en torno al objetivo del 2% del Banco Central Europeo

Las perspectivas se ven reforzadas por el auge del gasto de Alemania en infraestructura y defensa, que puede tardar en despegar, pero que tendrá un impacto cuantificable en el crecimiento a partir del segundo trimestre

Esto pondrá fin a tres años de estancamiento en Alemania y probablemente se extenderá al resto de Europa, ya que su industria depende de una amplia base de proveedores repartidos por todo el bloque

Sin embargo, es poco probable que las exportaciones se recuperen por completo a corto plazo, ya que los aranceles estadounidenses, la competencia cada vez más dura de China y la caída del dólar durante el último año apuntan a un cambio permanente en los patrones comerciales

Esto supone una carga para la economía del bloque, que debe encontrar nuevas fuentes de crecimiento. Sin embargo, los economistas sostienen que el consumo tiene muchas reservas, al igual que el comercio intracomunitario, lo que mantiene las perspectivas relativamente optimistas

De hecho, la mayoría de las previsiones apuntan a un crecimiento anual de entre el 1,2% y el 1,5%, es decir, en torno al potencial del bloque

Esto coloca al BCE en una posición notablemente tranquila, ya que la inflación está en el objetivo, los tipos de interés se encuentran en un entorno neutral y el crecimiento está en su potencial, una tríada que algunos responsables de política monetaria denominan el nirvana de la banca central

Es por ello que los inversores prevén que los tipos de interés se mantendrán estables durante todo el año, y solo nuevas perturbaciones podrían alterar estas perspectivas. (Información de Balazs Koranyi. edición de Peter Graff; edición en español de Paula Villalba)