La economía de la eurozona cierra el 2025 con optimismo, aunque persisten los riesgos

Por Balazs Koranyi

FRÁNCFORT, 7 ene (Reuters) -

La se ralentizó hasta el 2% el mes pasado, coronando un año sorprendentemente benigno en materia de precios para el bloque monetario, a pesar de que persisten las dudas sobre el impacto retardado de los aranceles estadounidenses, el estímulo alemán y las tensiones geopolíticas.

El año pasado, la zona euro resistió las turbulencias inesperadas de las tensiones comerciales, la desaparición de los mercados de exportación y el "dumping" chino, mientras que el consumo interno finalmente se puso en marcha y los tipos de interés más bajos ofrecieron cierto alivio.

Sin embargo, es poco probable que esta resistencia dé paso a un auge, sobre todo porque las rigideces estructurales profundamente arraigadas siguen frenando el crecimiento y los gobiernos carecen del apetito por el compromiso político necesario para una integración más profunda.

LA INFLACIÓN HA DESAPARECIDO EN GRAN MEDIDA

Aun así, la contención de la inflación es una clara victoria para un bloque de 350 millones de personas, ya que el crecimiento de los precios se redujo al 2% el mes pasado, en línea con las expectativas, y es probable que se mantenga cerca de este nivel en los próximos años.

La cifra más importante de precios subyacentes, que excluye los costes volátiles de los alimentos y la energía, también se redujo del 2,4% al 2,3%, debido a una modesta desaceleración de la inflación de los servicios y los bienes industriales.

Las cifras confirman la idea central de los economistas de que la zona euro entra en 2026 con una base sólida, aunque se enfrenta a una incertidumbre extraordinaria.

Los aranceles de Estados Unidos aún no han repercutido plenamente en los precios y las empresas todavía están ajustando sus cadenas de valor, lo que sugiere que el panorama podría tardar gran parte de 2026 en aclararse.

EL GASTO ALEMÁN AL RESCATE

"Somos muy conscientes de que el impacto de los niveles arancelarios actuales todavía se está transmitiendo a los datos y que la política comercial de EEUU todavía puede cambiar, por ejemplo debido a una sentencia de la Corte Suprema sobre los aranceles Ieepa o por el descontento de EEUU sobre el acuerdo existente", dijo JP Morgan en una nota a clientes.

Otra cuestión es el estímulo fiscal alemán. El Gobierno está impulsando el gasto en defensa e infraestructuras y los economistas esperan en general un impulso al crecimiento, pero el comienzo del derroche es lento y aún podría pasar tiempo antes de que se refleje en las cifras.

De momento, la mayor economía de la zona euro sigue bordeando la recesión y su mercado laboral atraviesa su peor momento en años.

Deutsche Bank espera un impulso fiscal equivalente al 1,4% del PIB este año, lo que estimulará el crecimiento en toda Europa.

"Los beneficios indirectos para el resto de la zona euro dependen de la composición del gasto fiscal alemán, del grado de capacidad excedentaria en Alemania y de la confianza económica fuera de Alemania", afirma en una nota.

El abaratamiento de la energía también supone un impulso, ya que reduce costes y mejora la relación de intercambio del bloque, dada la enorme dependencia europea de las importaciones de combustibles fósiles.

Aun así, el crecimiento económico global podría ralentizarse hasta el 1,2% este año, desde el 1,4% de 2025, ya que el bloque también se enfrenta a un lastre en múltiples frentes.

Los aranceles seguirán mermando las exportaciones, mientras que China seguirá desplazando a Europa de algunos de sus principales mercados de exportación. La industria sigue eludiendo la recesión debido a los elevados costes, pero la zona del euro sigue estando demasiado fragmentada para producir a la escala necesaria para competir a escala mundial.

Es improbable que el BCE, que ha apoyado la economía en los dos últimos años con un flujo constante de bajadas de tipos, haga más.

La inflación está en el objetivo y las caídas por debajo del 2% probablemente sean temporales, lo que deja las perspectivas bastante equilibradas, especialmente a medio plazo, el horizonte relevante del banco.

Por ello, los mercados financieros esperan que los tipos se mantengan sin cambios en cada una de las ocho reuniones que el BCE celebrará este año y prevén cierto endurecimiento de la política monetaria el año que viene.

"Esperamos que los tipos se mantengan estables este año y seguimos pensando que una mayor relajación exigiría sorpresas significativas a la baja, ya sea en el frente del crecimiento o de la inflación", dijo Léo Barincou, de Oxford Economics. (Información de Balazs Koranyi; edición de Hugh Lawson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)