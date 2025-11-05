La economía de la eurozona crece al ritmo más rápido en más de dos años, según el PMI

LONDRES, 5 nov (Reuters) - La economía de la zona euro creció en octubre a su ritmo más rápido desde mayo de 2023 y rompió el patrón de crecimiento moderado observado este año al acelerarse la actividad del sector servicios y mejorar las condiciones de la demanda, según mostró una encuesta.

El índice compuesto de gestores de compras HCOB de la zona euro, elaborado por S&P Global, subió hasta 52,5 en octubre desde 51,2 en septiembre, el décimo mes consecutivo de crecimiento y nivel más alto en 29 meses.

Las lecturas del PMI por encima de 50,0 indican crecimiento de la actividad.

"Por fin, vuelve a haber noticias positivas sobre la economía de la zona euro. El sector servicios experimentó un sólido repunte en octubre. En cuanto a los nuevos pedidos, habría que remontarse a mayo de 2024 para encontrar un aumento tan significativo", dijo Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank.

El volumen de nuevos negocios creció al ritmo más pronunciado en dos años y medio, impulsado totalmente por el sector servicios, mientras que los pedidos del sector manufacturero se estancaron. El índice compuesto de nuevos pedidos subió de 50,6 a 52,1 puntos.

Los proveedores de servicios elevaron su índice de actividad hasta 53,0 desde 51,3 en septiembre, un máximo de 17 meses.

España se situó a la cabeza con un índice compuesto de 56,0, su mejor resultado en 10 meses, la economía alemana mostró una sorprendente fortaleza con una subida a 53,9, su nivel más alto en casi dos años y medio. Italia e Irlanda también registraron una sólida expansión, con 53,1 y 53,7 respectivamente. Francia siguió siendo la única gran economía de la zona euro en territorio de contracción: su índice cayó a un mínimo de ocho meses, de 47,7.

"Francia está claramente frenando el crecimiento económico de la zona euro. En el lado positivo, no solo en Alemania se ha observado un repunte significativo en el ritmo de expansión.

Incluso excluyendo a Alemania y Francia, los Índices PMI Compuestos del resto de la zona euro señalan el crecimiento más fuerte en dos años y medio", añadió De la Rubia.

El crecimiento global del empleo se aceleró hasta un máximo de 16 meses, invirtiendo la caída marginal de septiembre; las empresas de servicios aumentaron la contratación para satisfacer la mayor demanda, aunque los fabricantes siguieron eliminando puestos de trabajo a un ritmo más rápido.

Las tendencias de los precios fueron divergentes: la inflación de los costes de los insumos se redujo a su nivel más bajo en tres meses, mientras que las empresas subieron sus precios de venta al ritmo más fuerte de los últimos siete meses.

El Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés en el 2% por tercera vez consecutiva la semana pasada y repitió que la política monetaria se encontraba en un "buen momento". Ha terminado de recortar los tipos de interés, ya que la inflación se mantiene en torno a su objetivo del 2% y la economía avanza con paso firme, según una encuesta realizada por Reuters el mes pasado.

(Información de Jonathan Cable; edición de Hugh Lawson; edición en español de Paula Villalba)