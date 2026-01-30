La economía de la zona euro creció 1,5% en 2025 pese a las tensiones comerciales con EE. UU

La economía de la zona euro superó las expectativas y creció un 1,5% en 2025 a pesar de las turbulencias comerciales provocadas por la política arancelaria de Estados Unidos, anunció este viernes Eurostat.

Esta primera estimación confirma la recuperación progresiva de la economía europea, tras el modesto crecimiento de 0,4% en 2023, seguido de un 0,9% en 2024.

El crecimiento del 1,5% en 2025 superó por una décima el estimado por los economistas consultados por Bloomberg, y el 1,3% proyectado por la Comisión Europea.

El dato engloba a 20 países miembros del euro, el club de la moneda única al que se sumó Bulgaria el 1 de enero.

La evolución fue similar en el conjunto de la Unión Europea, compuesta por 27 países, con un crecimiento del 1,6% en 2025, impulsado por un sólido avance en el cuarto trimestre (+0,4% respecto al trimestre anterior y +1,4% interanual).

El resultado refleja una actividad económica más fuerte de lo esperado a finales de año.

Varios países de la zona euro publicaron el viernes datos de PIB mejores de lo previsto para el cuarto trimestre, en particular Alemania e Italia (+0,3% en ambos casos) y España (+0,8%), mientras que Francia mostró un crecimiento más débil (+0,2%).

En total, el PIB de los países que comparten la moneda única aumentó un 0,3% en el cuarto trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior y un 1,3% frente al mismo periodo del año anterior, según Eurostat.

- Perspectivas positivas -

A finales de año, "la aceleración del crecimiento en Alemania, España y, en menor medida, Italia compensó la desaceleración en Francia", resumió Bert Colijn, economista jefe del banco ING.

Según Colijn, "la economía de la zona euro parece capaz de acelerar su crecimiento en los próximos trimestres", lo que podría ocurrir "relativamente pronto", como indica el barómetro del clima de negocios de la Comisión Europea, que alcanzó su nivel más alto en tres años en enero.

El año pasado estuvo marcado por fuertes incertidumbres, debido a la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Un acuerdo comercial firmado a mediados del año pasado entre Bruselas y Washington alivió la situación, aunque la UE tuvo que aceptar aranceles del 15% sobre los productos que exporta a Estados Unidos.

Otro indicador positivo es que el desempleo bajó ligeramente en diciembre en la zona euro, situándose en el 6,2% de la población activa frente al 6,3% del mes anterior, según Eurostat.

En el conjunto de la UE, la tasa de desempleo se mantuvo en el 5,9%, apenas por encima de su mínimo histórico (5,8%).