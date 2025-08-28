La economía de República Dominicana crece un 2,9% en julio por el impulso de la minería y de las manufacturas
Economía. La economía de República Dominicana crece un 2,9% en julio por el impulso de la...
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -
Las cifras preliminares del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) han señalado un crecimiento de la economía de República Dominicana del 2,9% interanual en julio, por encima del 1,1% anual registrada en el mes de junio.
Según los datos divulgados por el Banco Central de República Dominicana, el crecimiento acumulado de la economía se ubica en 2,4% hasta julio respecto al mismo período del año anterior.
La expansión económica responde al impulso de la explotación de minas y canteras (21%) y de las manufacturas locales (7,1%). En el primer caso está asociado al incremento de los volúmenes extraídos de oro y plata, con un aumento acumulado del 5,1% hasta julio.
Respecto al valor agregado de hoteles, bares y restaurantes, la actividad presentó una variación interanual del 4,4% en julio por la llegada de pasajeros no residentes, que experimentó un crecimiento de 6,5%.
Asimismo, el sector de la construcción registró un repunte del 3,8% después de experimentar una contracción acumulada del 2,3% observada en el período enero y junio. Este comportamiento se refleja en los volúmenes de ventas locales de insumos importantes para el desarrollo de obras de infraestructura.
Otras noticias de República Dominicana
- 1
Lemóniz, la central nuclear que España construyó hace más de cuatro décadas pero nunca usó y con la que no sabe qué hacer
- 2
Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
- 3
Carlos Alcaraz avanzó a la tercera ronda del US Open: la emulación a Del Potro y el peculiar motivo por el que le pidió perdón al público
- 4
Lionel Messi: otro golazo en pared con Jordi Alba, una calesita en el área e Inter Miami finalista