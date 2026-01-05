La economía de Vietnam creció un 8% pese a aranceles de EEUU

Vietnam anunció el lunes que su economía creció un 8 % el año pasado, impulsada principalmente por los servicios y la construcción, así como las exportaciones, incluidas a Estados Unidos, su mayor socio importador que impuso aranceles al país.

"Se proyecta que el PIB en 2025 crezca significativamente a una tasa estimada de 8,02 % en comparación con el año anterior", señaló la Oficina General de Estadísticas (OGE) en un comunicado.

Vietnam ha sido desde hace tiempo una historia de éxito entre las economías asiáticas y en 2025, su tasa de crecimiento fue la más alta desde 2022, cuando el PIB también alcanzó el 8,0 %.

El país del sureste asiático registró un sólido crecimiento a pesar de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos, su mayor mercado de exportación, sobre una gama de productos que incluye ropa y calzado.

Las exportaciones de este centro manufacturero global aumentaron un 17 % a 475.000 millones de dólares en 2025, mientras que las importaciones subieron a 455.000 millones, un 19 % más que en 2024, según la OGE.

China fue su mayor fuente de importaciones, señaló la oficina.

"A pesar de los posibles riesgos derivados de los aranceles impuestos por Estados Unidos, Vietnam ha demostrado resiliencia" y su crecimiento "refleja los sólidos fundamentos de su economía", dijo el lunes a la AFP Chad Ovel, socio de la firma de capital privado Mekong Capital.