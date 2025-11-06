La economía estadounidense perdió empleos en octubre, muestra un informe de Revelio Labs
6 nov - La economía estadounidense perdió puestos de trabajo en octubre, mientras que los despidos aumentaron, mostraron los datos el jueves, lo que sugiere un deterioro de las condiciones del mercado laboral.
Los datos de la empresa de análisis de la mano de obra Revelio Labs mostraron que el mes pasado se perdieron 9.100 puestos de trabajo, siendo el sector gubernamental el responsable de la mayor parte del descenso.
También se perdieron puestos de trabajo en el sector minorista, según los datos de Revelio Public Labor Statistics. Los despidos anunciados aumentaron un 37%, hasta 43.600. (Reporte de Lucia Mutikani; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
