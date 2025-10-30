La economía francesa crece un 0,5% en el tercer trimestre, más de lo previsto

PARÍS, 30 oct (Reuters) -

La economía francesa creció un 0,5% en el tercer trimestre, más rápido de lo previsto, gracias al aumento de las exportaciones, principalmente por los envíos de la industria aeronáutica, y al repunte de la inversión empresarial a pesar de la crisis política interna, según datos oficiales publicados el jueves.

Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado un crecimiento medio del 0,2% respecto al segundo trimestre, cuando la segunda economía de la zona euro había crecido un 0,3%.

La oficina nacional de estadística INSEE dijo en un informe preliminar del PBI para el período que las exportaciones aumentaron un 2,2% en el tercer trimestre respecto al trimestre anterior, mientras que las importaciones cayeron un 0,4%, lo que significa que el comercio exterior impulsó el crecimiento en 0,9 puntos porcentuales.

Por su parte, la inversión empresarial creció un 0,9% en el trimestre, lo que ayudó a contrarrestar el débil crecimiento de solo el 0,1% del gasto de los consumidores, tradicional motor del crecimiento en Francia.

Francia se hundió aún más en la crisis política durante el tercer trimestre, ya que los partidos de la oposición destituyeron al anterior

primer ministro

justo cuando el Gobierno se disponía a enviar el presupuesto para 2026 al Parlamento, lo que provocó rebajas de tres agencias de calificación. (Información de Leigh Thomas; edición de Sudip Kar-Gupta; edición en español de María Bayarri Cárdenas)