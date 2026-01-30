La economía francesa termina 2025 con una modesta desaceleración

PARÍS, 30 ene (Reuters) - La economía francesa creció modestamente en el cuarto trimestre de 2025, ralentizándose tras un fuerte repunte en verano, ya que la ligera caída de la demanda interna y la reducción de las existencias de las empresas lastraron la actividad, según datos preliminares de la oficina de estadística INSEE publicados el viernes.

El crecimiento trimestral se moderó hasta el 0,2%, frente al 0,5% del tercer trimestre, cuando la segunda economía más grande de la zona euro sorprendió al alza. La cifra del cuarto trimestre coincidió con las previsiones del INSEE y las expectativas de los economistas, según una encuesta de Reuters.

A lo largo de 2025, la economía creció un 0,9%, superando la previsión del 0,7% utilizada en la planificación presupuestaria del Gobierno. Los resultados, mejores de lo esperado, aumentan las posibilidades de que el déficit fiscal se sitúe ligeramente por debajo del 5,4% del producto interior bruto que se prevé actualmente.

La economía se mantuvo mejor de lo que muchos analistas habían previsto, a pesar de los meses de turbulencias políticas en un parlamento profundamente dividido que lastró la confianza de los hogares y las empresas.

"Hemos tenido un buen comienzo en 2026", dijo el ministro de Finanzas, Roland Lescure, en la cadena de televisión TF1. "Espero que alcancemos al menos el 1% (de crecimiento) que esperamos." Es previsible que la incertidumbre política se reduzca, ya que el primer ministro Sébastien Lecornu se prepara para presentar el presupuesto de 2026 al Parlamento el viernes, poniendo fin a un prolongado enfrentamiento sobre la política fiscal. (Reporte de Alessandro Parodi, edición de Inti Landauro y Thomas Derpinghaus; editado en español por Tomás Cobos)