La economía palestina sufre el peor colapso de su historia, según la ONU

Por Emma Farge

GINEBRA, 25 nov (Reuters) -

Los dos años de guerra en Gaza y las restricciones económicas en Cisjordania, ocupada por Israel, han provocado el peor colapso registrado en la economía palestina, acabando con décadas de crecimiento, según un informe de Naciones Unidas publicado el martes.

La economía palestina en Cisjordania y Gaza se contrajo un 30% en 2024 en comparación con 2022, el año de referencia utilizado para medir el impacto de los dos años de guerra entre Israel y Hamás, según el informe de la Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

Según el informe, se trata de la caída más pronunciada desde que comenzaron a recopilarse datos en 1972, superando los anteriores descensos económicos durante los numerosos conflictos que han tenido lugar desde entonces, incluida la Segunda Intifada tras el fracaso de las conversaciones de paz en 2000.

"Lo que vemos hoy es extremadamente preocupante. La prolongada operación militar, combinada con las restricciones impuestas desde hace tiempo, ha llevado a la economía del territorio palestino ocupado al declive más profundo del que se tiene constancia", dijo a la prensa en Ginebra el secretario general adjunto de la UNCTAD, Pedro Manuel Moreno.

LA RECUPERACIÓN DE GAZA TARDARÁ DÉCADAS

El PIB per cápita ha vuelto al de 2003, borrando 22 años de progreso en materia de desarrollo, según el informe, que describe la crisis como una de las 10 peores a nivel mundial desde 1960.

Según el informe, la magnitud de los daños sufridos por Gaza tras los dos años de guerra entre Israel y Hamás significa que el enclave dependerá durante años de una amplia ayuda internacional.

"Gaza tardará décadas en producir más de lo que producía antes del conflicto y en recuperarse plenamente. Y eso, por supuesto, si todas las condiciones van en la buena dirección", dijo Rami al-Azzeh, economista de la UNCTAD, en la misma rueda de prensa.

El 10 de octubre entró en vigor un acuerdo de alto el fuego en Gaza, pero los ataques aéreos israelíes han continuado, la ayuda ha tardado en llegar, las condiciones en Gaza siguen siendo terribles y la partición efectiva del territorio se considera un riesgo en el plan de Trump.

El PIB per cápita en Gaza asciende a US$161 al año o alrededor de 44 centavos por persona al día, dijo al-Azzeh, describiéndolo como el nivel más bajo en cualquier parte del mundo.

Cisjordania también está sufriendo el declive más grave jamás registrado, impulsado por las restricciones de movimiento y acceso y la pérdida de oportunidades económicas, según el informe de la ONU.

Según Mutasim Elagraa, de la UNCTAD, el empeoramiento de la violencia de los colonos contra los palestinos en Cisjordania impide a los agricultores acceder a sus cosechas y animales.

"Es uno de los muchos factores que están perjudicando definitivamente a la economía palestina y agravando los problemas económicos", dijo.

(Información de Emma Farge; edición de Ludwig Burger y Aidan Lewis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)