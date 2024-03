La editorial Acantilado ha publicado el libro 'El Requiem' de Mozart. Una historia cultural, obra de Miguel Ángel Marín, catedrático de Música de la Universidad de La Rioja. En el libro analiza el impacto que esa pieza musical tuvo en España (y parte de América Latina) en el siglo XIX.

El objetivo de la obra de Miguel Ángel Marín -de 512 páginas y con prólogo de Juan José Carreras- es ofrecer una panorámica amplia de un proceso complejo, que presenta multitud de matices y se desarrolla en conexión con dinámicas europeas.

En este sentido, para comprender mejor la música de Mozart hoy, el libro plantea dos tareas historiográficas esenciales. En primer lugar, situar la obra de Mozart en la cultura de su tiempo, es decir, la Ilustración tardía. En segundo, considerar la relación entre ciertos aspectos de sus composiciones y la estética del primer Romanticismo alemán.

Miguel Ángel Marín, catedrático de Música de la Universidad de La Rioja, analiza y explica ambos aspectos con el fin de desbrozar el camino para entender el impacto que supuso en España (y en algunos lugares de América Latina) la audición del Réquiem a lo largo del siglo XIX, donde tuvo un papel relevante entre los aficionados de entonces.

Este estudio aspira, pues, a entender el Réquiem de Mozart desde una perspectiva hispana; si bien puede sorprender a algunos lectores descubrir la mezcla de cotidianidad y fascinación con que críticos y oyentes de la época describían sus impresiones sobre esta misa de difuntos, rodeada como estaba de una gigantesca leyenda.

El réquiem de mozart, en el ier

El Instituto de Estudios Riojanos (IER) en Logroño conserva una fuente muy singular del Réquiem de Mozart, como es un impreso publicado en París a mediados del siglo XIX (1842) que tuvo una notable difusión en España poco tiempo después.

"El rasgo más llamativo de esta publicación -señala Miguel Ángel Marín- es que no contiene la partitura original de Mozart, publicada en Leipzig en 1800, nueve años después de que el compositor dejara inconclusa esta misa de difuntos por su fallecimiento y fuera completada por un discípulo suyo".

En cambio, "la edición conservada en Logroño es, más bien, un arreglo que traslada al piano toda la parte orquestal original. Este arreglo tenía un sentido pragmático, al permitir que la obra pudiera interpretarse sin necesidad de contar con una orquesta, solo con un instrumento de teclado".

"Esto la hacía mucho más accesible en ciudades o instituciones más modestas. Hasta tal punto este tipo de arreglos fueron populares que la mayoría de las fuentes del Réquiem de Mozart del siglo XIX conservadas en España (y en el resto de Europa) siguen este mismo principio".

Esta fuente perteneció a Joaquín Espín (1812-1882), un músico y crítico, cuya biblioteca pasó posteriormente a manos de Miguel Salvador (1881-1955), un importante político y musicólogo natural de Logroño. El legado de Salvador fue adquirido recientemente por el Instituto de Estudios Riojanos.

Miguel Ángel Marín es doctor en Musicología por la Universidad de Londres y catedrático de Música en la Universidad de La Rioja. Desde 2009 es director del Programa de Música de la Fundación Juan March.

Es autor o editor de una docena de libros, entre los que cabe destacar Joseph Haydn y el cuarteto de cuerda (2009), la edición musical de la zarzuela Clementina para la Boccherini Complete Edition (2013) y la coedición de Instrumental Music in Eighteenth-century Spain (2014) y Remapping the Classics. Haydn, Mozart and Beethoven in Spain in the long Nineteenth Century (en prensa).