La EIA eleva su previsión de producción de petróleo en Estados Unidos en 2025 y baja la del año próximo

9 dic (Reuters) -

La Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) elevó el martes su previsión de producción de petróleo para este año, pero bajó sus expectativas para 2026.

La producción de petróleo estadounidense alcanzará un promedio de 13,61 millones de barriles por día en 2025, la más alta de la que se tiene constancia, según las Perspectivas Energéticas a Corto Plazo de la EIA.

El año próximo, la producción total descenderá a 13,53 millones de bpd, según el informe de la EIA. (Reporte de Liz Hampton en Denver, editado en español por Javier López de Lérida)