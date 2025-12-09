La EIA eleva su previsión de producción de petróleo en Estados Unidos en 2025 y baja la del año próximo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
9 dic (Reuters) -
La Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) elevó el martes su previsión de producción de petróleo para este año, pero bajó sus expectativas para 2026.
La producción de petróleo estadounidense alcanzará un promedio de 13,61 millones de barriles por día en 2025, la más alta de la que se tiene constancia, según las Perspectivas Energéticas a Corto Plazo de la EIA.
El año próximo, la producción total descenderá a 13,53 millones de bpd, según el informe de la EIA. (Reporte de Liz Hampton en Denver, editado en español por Javier López de Lérida)
Más leídas
- 1
“Revancha” con suerte. Misterio sobre el único ganador de más de US$6.000.000 del Quini 6
- 2
La tajante reacción de Gisela Dulko ante los rumores de romance con Roberto García Moritán
- 3
Construirán en Buenos Aires el primer edificio residencial del mundo de una marca hotelera de lujo
- 4
Marcos Galperin habló sobre el reclamo de Mercado Libre por nuevas reglas para competir con Shein y Temu