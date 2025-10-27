La ejecutiva de Junts acuerda por unanimidad romper con el PSOE
La ejecutiva de Junts acuerda por unanimidad romper con el PSOE
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
PERPIGNAN (FRANCIA), 27 Oct. 2025 (Europa Press) -
La ejecutiva de Junts, con el expresidente de la Generalitat y líder del partido al frente, Carles Puigdemont, ha acordado por unanimidad romper con el PSOE, según han explicado fuentes consultadas por Europa Press.
El acuerdo ha llegado tras una reunión de la dirección del partido en Perpignan (Francia), que ha empezado a las 10 horas y se ha alargado hasta las 13.15, y lo deberá ratificar la militancia en consulta interna.
Tras más de 3 horas, Puigdemont y el resto de miembros de la dirección han expuesto sus argumentos y motivos al respecto, y a las 17 está prevista una comparecencia pública.
Otras noticias de Politica
Más leídas
- 1
Mapa de resultados de las elecciones en la Argentina: el nuevo escenario político tras las legislativas 2025
- 2
El proyecto presidencial de Axel Kicillof sufrió un duro traspié con la derrota en la provincia
- 3
Los resultados porteños. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta
- 4
Ganadores y perdedores de una votación sorprendente