La ela deja sin poder cantar a roberta flack, la voz de 'killing me softly with his song'

LOS ÁNGELES, 14 nov (Reuters) - La ganadora del Grammy Roberta Flack, entre cuyos éxitos se encuentra "Killing Me Softly with His Song", ha sido diagnosticada de ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, y ya no puede cantar, según informaron el lunes sus representantes.

La esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa, "le ha hecho imposible cantar y no le es fácil hablar", dijo un comunicado de sus publicistas. "Pero hará falta mucho más que la ELA para silenciar a este icono".

Un documental sobre la vida de Flack se estrenará en un festival de cine en Nueva York la próxima semana y se emitirá en la cadena de televisión PBS en Estados Unidos en enero. Flack, de 85 años, también publicará un libro para niños en enero.

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) destruye las células nerviosas del cerebro y la médula espinal que hacen funcionar los músculos, lo que provoca una parálisis progresiva y finalmente la muerte. Flack obtuvo varios números 1 en la década de los 70 y produjo 20 álbumes de estudio con los que ganó cuatro Grammys y fue galardonada con un premio a la trayectoria en 2020.

La cantante también fue la primera artista en ganar dos estatuillas consecutivas al mejor disco del año en 1973 por "First Time I Ever Saw Your Face" y en 1974 por "Killing Me Softly with His Song". (Reporte de Lisa Richwine; editado en español por Aida Peláez-Fernández)

Reuters