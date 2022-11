29/11/2022 La eLaLiga Santander sigue su proyección internacional con torneos Beat the Best y challenges en EEUU y China.. La eLaLiga continúa con su proyección internacional con los torneos online Beat the Best, que recorrerán nueve países en los próximos meses, y Estados Unidos y China volverán a acoger los dos 'challenges' presenciales. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES LALIGA