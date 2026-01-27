-La elevada creación de empleo en España sitúa la tasa de paro en su nivel más bajo desde 2008

MADRID, 27 ene (Reuters) - La tasa de paro de España cayó a su nivel más bajo en 18 años en el cuarto trimestre de 2025, según los datos publicados el martes, ya que el crecimiento de los empleos en el sector servicios y de los contratos indefinidos mostró los primeros signos de estabilización de uno de los mercados laborales más débiles de Europa.

La tasa de paro del país, del 9,93% el pasado trimestre, es la más baja desde la crisis financiera de 2008, que golpeó con especial dureza a España, pero sigue siendo una de las más altas de la Unión Europea.

El desempleo juvenil, aunque también se encuentra en su nivel más bajo desde la crisis, sigue siendo obstinadamente alto (23%), según los datos.

Sin embargo, el fuerte crecimiento económico de España y una reforma laboral de 2021 que limita la posibilidad de que las empresas contraten trabajadores con contratos temporales están empezando a trazar el camino hacia un aumento constante del empleo, según los economistas.

Su apertura a la inmigración fue también un factor para tapar agujeros en sectores clave para la creación de empleo, añadieron.

"Es un elemento diferencial con respecto a muchos otros países", dijo Raymond Torres, del grupo de reflexión FUNCAS, y agregó que la inmigración ha dinamizado el crecimiento en sectores como la hostelería y los cuidados, "que de otra manera hubieran conocido problemas de escasez de mano de obra".

MÁS INMIGRANTES, MÁS TRABAJADORES A TIEMPO COMPLETO

El Gobierno socialista español ha abogado por integrar a los inmigrantes en el mercado laboral para reforzar el estado del bienestar y el crecimiento, diferenciándose así de otros países europeos que endurecen sus fronteras. El Gobierno alcanzó el lunes un acuerdo con el partido de izquierda Podemos, que será aprobado por el Consejo de Ministros en las próximas semanas, para agilizar la legalización de unos 500.000 trabajadores inmigrantes irregulares que lleven cinco meses viviendo en España y sin antecedentes penales.

El país creó el mayor número de puestos de trabajo de toda la zona euro, 605.400 en 2025, el 92% de ellos en el sector privado, según datos del Gobierno. Añadió 574.700 empleos a tiempo completo y 30.700 a tiempo parcial.

Para mantener esta tendencia habrá que crear mejores perspectivas de empleo para los jóvenes, impulsar la construcción para hacer frente a la crisis inmobiliaria y atraer más inversión privada, según Torres. (Información de Mireia Merino y Victoria Waldersee; edición de David Latona, Charlie Devereux y Sharon Singleton; edición en español de Jorge Ollero Castela y María Bayrri Cárdenas)