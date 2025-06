La eliminatoria sudamericana suma nuevos talentos en la recta final

Franco Mastantuono, Marino Hinestroza, Estevão, Kevin Lomónaco... A cuatro jornadas para el final, la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Norteamérica de 2026 sumó sangre nueva y también mantuvo a los talentos del mañana.

A continuación, cuatro jóvenes a seguir en las decisivas jornadas 15 y 16 del clasificatorio:

Mastantuono: la nueva zurda de oro

La mayor expectativa dentro de la ya clasificada selección argentina está depositada en Franco Mastantuono.

El mediocampista ofensivo, de apenas 17 años, es por escándalo el líder futbolístico de River Plate durante la actual temporada con 4 asistencias y 7 goles, uno de ellos de magistral tiro libre en el superclásico contra Boca Juniors.

Con una zurda imantada al balón para enganchar y controlar en velocidad que hace recordar a los legendarios números 10 de la Albiceleste, Mastantuono es considerado la nueva joya del fútbol argentino.

Según la prensa internacional, es pretendido por clubes como el Real Madrid y el PSG, dispuestos a pagar su cláusula de rescisión de 45 millones de euros.

Tras participar en la Sub-17 y la Sub-20, esta será la primera convocatoria a la selección absoluta para el juvenil, que hasta hace un lustro era una promesa del tenis infantil en Argentina.

"Andar por el país compitiendo en un deporte donde lo mental pesa mucho me ha ayudado un montón a crecer como jugador de fútbol", dijo en entrevista al Diario Olé.

Hinestroza, la saeta colombiana

Es la mayor figura del Atlético Nacional de Medellín que ganó el torneo Clausura 2024 y la Superliga 2025 en Colombia, y que además clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores.

En el torneo internacional, Marino Hinestroza ha firmado un gol y tres asistencias en cinco partidos en la fase de grupos.

Números aparte, su show de gambeta, velocidad y precisión con el que destrozó a la defensa del Inter de Brasil en Medellín hizo que muchos se fijaran en él. Boca Juniors estaría interesado en contar con los servicios del extremo de 22 años, conocido por su irreverencia dentro y fuera de la cancha, según la prensa argentina. "Ahorita estoy concentrado aquí, esperamos poder hacer un buen torneo en la Liga y que sea lo que Dios quiera", dijo recientemente. Hinestroza fue convocado por Néstor Lorenzo a la pasada doble fecha, en la que Colombia perdió 2-1 en casa de Brasil y empató 2-2 con Paraguay en Barranquilla. No tuvo minutos, pero ahora llega como hombre aclamado a una selección cafetera que precisa recuperar terreno tras desinflarse en la segunda vuelta del premundial. - Lomónaco, el defensor atacante - Aunque Lionel Scaloni no suele convocar a jugadores del torneo local, esta vez recibió también el llamado el zaguero Kevin Lomónaco, de 23 años, surgido de las inferiores de Lanús y actual referente en Independiente. Defensa con una inusual gambeta larga y proyección al ataque, Lomónaco triplicó su valor en el mercado en el último semestre hasta los US$13 millones, según Transfermarkt. En 2022, sin embargo, tuvo un paso amargo por el fútbol brasileño en el Red Bull Bragantino, donde reconoció que aceptó la promesa de recibir unos US$12.000 por hacerse amonestar, lo que valió una sanción de un año por fuera de las canchas. "Fue un error y aprendí mucho de eso", reconoció. Sus actuaciones en el Rojo de Avellaneda, que lo recibió cedido y tomó la opción de compra con un contrato hasta 2028, han despertado interés en clubes europeos como el Real Betis, Crystal Palace y Borussia Dortmund, según la prensa argentina. - Estevão, la esperanza del "jogo bonito" - Aunque el técnico portugués Abel Ferreira lo alinea por las bandas en el Palmeiras, Estevão también puede jugar por el centro del campo, una faceta que recuerda a Neymar en sus tiempos mozos. Con apenas 18 años ya es internacional con la Seleção y fue vendido en 45 millones de euros (US$51 millones) al Chelsea, una cifra que puede superar los 60 millones en caso de que se cumplan algunas variantes, según medios de prensa. Ha jugado cuatro partidos con la Canarinha -todos como suplente y todos en la eliminatoria sudamericana- y todavía no marca ni asiste. Pero el rótulo de ser la más reciente joya de la interminable cantera brasileña ilusiona a los pentacampeones del mundo, que esperan que el italiano Carlo Ancelotti los guíe de regreso a la élite del fútbol. "Es un orgullo saber que construí todo esto, de forma muy rápida, incluso más rápido de lo que esperaba", dijo recientemente Estevão, quien tras el Mundial de Clubes se unirá al Chelsea. ag-raa/ma