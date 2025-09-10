"La eliminatoria terminó bien para nosotros", asegura Bielsa tras empate ante Chile

El técnico de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, aseguró este martes que "la eliminatoria terminó bien" para la Celeste, que empató sin goles contra Chile en Santiago en el cierre de las clasificatorias para el Mundial de 2026.

Los charrúas aterrizaron en la capital chilena ya clasificados a su quinta Copa del Mundo consecutiva, mientras que sus rivales lo hicieron en el fondo de la tabla.

Uruguay terminó en cuarto lugar con 28 puntos, por detrás de Argentina, Ecuador y Colombia, y la Roja de colista con 11.

El argentino, que clasificó a su tercer Mundial, aseguró que el paso de sus dirigidos en las eliminatorias sudamericanas tuvo "un buen comienzo, una pausa en el medio y un buen final".

Afirmó estar conforme con el empate en Santiago, aunque extrañó "a un jugador" que desequilibrara.

"Hubiese sido ideal que el partido de hoy mereciera ganarlo para que el análisis fuera más positivo", agregó el DT.

El Loco Bielsa también tuvo palabras de agradecimiento para Chile, al que llevó a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

"Aquella época fue maravillosa, a nivel personal, a nivel laboral, del contacto con el pueblo chileno. En ese sentido soy muy agradecido", aseguró Bielsa.

El actual entrenador de la Celeste retornó a suelo chileno luego de 14 años y fue recibido con cánticos de "Bielsa querido, Bielsa querido, los chilenos jamás te olvidarán".

