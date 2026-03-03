La embajada de EEUU advierte de un ataque inminente en el este de Arabia Saudita

La embajada de Estados Unidos en Riad advirtió este martes de un ataque inminente con misiles y drones en la ciudad de Dhahran, en el este de Arabia Saudita, que alberga gran parte de las instalaciones energéticas del reino.

"Existe una amenaza inminente de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados sobre Dhahran. No vengan al consulado de Estados Unidos", escribió la embajada en su cuenta oficial de X.

La advertencia llega horas después de que la embajada estadounidense en Riad fuera atacada por dos drones iraníes que provocaron un pequeño incendio.

El lunes, la refinería de Ras Tanura, en la costa del Golfo, fue cerrada parcialmente después de un ataque con drones.

El complejo operado por el gigante petrolero estatal saudí Aramco alberga una de las refinerías más grandes de Oriente Medio y es una piedra angular del sector energético del reino.

Arabia Saudita es el mayor exportador de petróleo del mundo. La mayoría de sus campos e infraestructuras petroleros se hallan a lo largo de la costa del Golfo.