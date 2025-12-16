La Embajada de Italia en Quito celebra la Jornada del Espacio

La conferencia, en formato híbrido, tuvo lugar el martes 16 de diciembre en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, en colaboración con la Cámara Binacional Ecuatoriana Italiana (CBEI), la Dante Alighieri y la Sociedad Espacial del Ecuador.

Desde Italia participó la profesora emérita de Física Estelar de la Universidad de Trieste, Francesca Matteucci, galardonada con la Medalla Matteucci 2025, el máximo reconocimiento internacional para la Física, otorgado por la Academia Nacional de Ciencias llamada de los XL por sus contribuciones fundamentales a la química de las galaxias.

Frente a autoridades locales, representantes de la industria espacial ecuatoriana, numerosos estudiantes y miembros de la comunidad académica y cultural italo-ecuatoriana, la científica italiana presentó los resultados de su investigación de más de 40 años que ha llevado a la elaboración y refinamiento de una efectiva síntesis teórica, demostrando cómo el universo se enriquece con elementos químicos complejos a través de las diversas generaciones de estrellas que se suceden durante la vida de las galaxias.

Al finalizar el debate con el público, se llevó a cabo la presentación, por primera vez en Guayaquil (principal centro económico-productivo de Ecuador después del evento análogo del año pasado en Quito), del proyecto editorial "Roma. Segunda estrella a la derecha", ideado por la Farnesina en colaboración con el INAF, el Instituto Nacional de Astrofísica: una guía astronómico-turística de la ciudad de Roma, que entrelaza astronomía, arte y territorio.

Para abrir los trabajos, estuvo el Encargado de Negocios a.i. de la Embajada de Italia en Quito, Mirko Costa, quien subrayó "la importancia estratégica que el espacio, la cultura y la innovación asumen en la política exterior de Italia bajo el signo de la diplomacia del crecimiento en un país, Ecuador, desde el cual parten flujos significativos de jóvenes investigadores ecuatorianos que ven a Italia como el destino más ambicionado para especializarse en universidades y centros de investigación de excelencia". (ANSA).