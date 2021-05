La embajadora de Israel defiende los ataques "quirúrgicos" y descarta "por ahora" una ofensiva terrestre

Asegura que parte de las víctimas palestinas se deben a lanzamientos "fallidos" de proyectiles desde la Franja

MADRID, 12 May. 2021 (Europa Press) -

La embajadora israelí en España, Rodica Radian-Gordon, ha defendido que los ataques que perpetra la Fuerza Aérea israelí sobre la Franja de Gaza son "quirúrgicos" y que, aunque ha habido "tragedias" como la muerte de una decena de niños, no se puede asegurar "al cien por cien" quién es el responsable dentro de un contexto en el que, "por ahora", no se contempla una ofensiva militar terrestre.

Israel ha respondido a una "provocación", ha dicho Radian-Gordon, durante un encuentro con periodistas en el que ha señalado que la parte israelí "ha hecho todo lo posible para calmar las cosas desde un principio". En estos esfuerzos ha enmarcado la decisión del Supremo israelí de aplazar una vista sobre el desalojo de familias palestinas en un barrio de Jerusalén Este.

La embajadora ha contrapuesto estos movimientos con la "incitación" que se atribuye a Hamás y Yihad Islámica, ejemplificada en un "ataque de terror" con alrededor de mil misiles contra territorio israelí. "No me quiero ni imaginar qué hubiera pasado sin 'Cúpula de Hierro'", ha señalado, al hablar de un escudo antimisiles que considera eficaz en un 90 por ciento pero que no ha logrado evitar que haya al menos seis israelíes muertos en estos últimos días.

Israel ha respondido a golpe de bombardeos --"no podemos no reaccionar", ha enfatizado la embajadora-- que han provocado cerca de medio centenar de víctimas palestinas. Radian-Gordon ha asegurado que se trata de ataques "quirúrgicos", dirigidos expresamente contra "objetivos militares" de las milicias, y que las fuerzas israelíes avisan por anticipado de acciones inminentes contra edificios.

La embajadora ha admitido que puede haber "daños colaterales" en este conflicto --"siempre los hay"-- y que las informaciones sobre la muerte de niños son "muy tristes", pero ha evitado que se pueda responsabilizar a Israel "al cien por cien". En este sentido, ha señalado que "entre el 20 y el 30 por ciento" de los proyectiles lanzados desde la Franja son "fallidos" y, por tanto, parte de las víctimas palestinas derivarían de 'fuego amigo'.

Interrogada por una posible "asimetría" en las bajas a uno y otro lado de la frontera, ha aseverado que, si no existiese 'Cúpula de Hierro', también habría "muchísimos muertos y heridos" en la parte israelí.

Radian-Gordon ha hablado de un contexto "casi de guerra" y, aunque las autoridades israelíes han movilizado a cerca de 5.000 reservistas, "por ahora" Israel no contempla ofensivas terrestres similares a las ocurridas en 2012 y en 2014, "muy complicadas" a su juicio. La última, 'Margen Protector', se saldó con la muerte de 66 soldados y cinco civiles israelíes, así como más de 2.000 palestinos, la mayoría de ellos civiles.

Justificación internacional

"Ningún Gobierno en ningún país puede permitirse un ataque de tan gran alcance contra su población civil", ha subrayado la representante israelí en España, que aspira a que la comunidad internacional entienda que los ataques "salvajes" son "algo inaceptable" y que la respuesta a estos está siendo proporcionada.

Radian-Gordon confía en lograr este "entendimiento" internacional, también en Europa, dado que Israel se encontraría en "una situación muy extrema". Cree que existe una "preocupación" compartida y ha confirmado contactos con el Gobierno español, fruto de una comunicación "muy abierta" con la que se ha mostrado "muy satisfecha".

La embajadora ha atribuido los últimos movimientos de Hamás a la particular "lucha interna" de facciones palestinas tras el aplazamiento electoral y ha reconocido que toda esta escalada llega en un contexto "delicado" a nivel interno, con un Gobierno en funciones que por ahora sigue teniendo al frente a Benjamin Netanyahu.

Netanyahu fracasó en su intento para conformar una nueva administración y ahora el encargo está en manos del opositor Yair Lapid. Radian-Gordon, sin embargo, se ha mostrado "convencida" de que no habrá quien dentro de Israel pueda querer este nivel de violencia "por razones políticas".

Europa Press