La embajadora rusa en Sofía dice no saber por qué Rusia busca al periodista búlgaro Christo Grozev

La embajadora rusa en Sofía, Eleonora Mitrofanova, ha reconocido no conocer los motivos por los que las autoridades de Rusia han dictado una orden de arresto en contra del destacado periodista búlgaro Christo Grozev.

Mitrofanova ha acudido este jueves a la sede del Ministerio de Exteriores de Bulgaria tras ser convocada el pasado martes por las autoridades de Sofía en busca de explicaciones por la persecución de Grozev, conocido por sus trabajos de investigación.

Asimismo, a su salida de la sede de la diplomacia búlgara, Mitrofanova ha informado de que el Ministerio de Exteriores de Bulgaria "solicitará información" a la parte rusa sobre este caso, y ha defendido que Moscú no persigue al periodista.

"En cuanto a la búsqueda de Christo Grozev en Rusia, no significa que lo estemos buscando por todo el mundo. Esto es importante de entender. Donde vive, vivirá, nada lo amenaza. Lo que le decimos es que no vuelva (a Rusia)", ha aclarado Mitrofanova, según recoge la televisión nacional BNT.

Tras esto, el propio Grozev ha lanzado una publicación en sus redes sociales para criticar que la propia embajadora rusa no conoce los motivos por los que Moscú anda detrás de él. "Entonces, ¿me quieren (atrapar) para decirme que no me quieren (atrapar)?", ha añadido.

Grozev, especializado en trabajos de investigación, fue incluido en el listado de personas en búsqueda del Ministerio del Interior ruso acusado de "violar un artículo del Código Penal de Rusia", previsiblemente alguno relacionado con la supuesta difamación de los trabajos de las Fuerzas Armadas en el marco de la guerra en Ucrania.

Idioma búlgaro en regiones ucranianas ocupadas

Por otro lado, las autoridades de Bulgaria había convocado a Mitrofanova para recriminarle la decisión adoptada por Moscú de prohibir el uso del idioma búlgaro en las regiones ucranianas anexadas por Rusia en septiembre: Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

La representante diplomática rusa ha asegurado que en las escuelas rusas se estudia en hasta 79 idiomas pero que, aunque Rusia "fomenta el estudio de idiomas extranjeros", en estas regiones "no hay profesores de idioma búlgaro".

Respecto a la retirada de retratos de personajes históricos búlgaros en estas cuatro regiones del sur y este de Ucrania, Mitrofanova ha señalado que esto es obra de "idiotas". "Soy responsable de la política estatal, no de las acciones de algunos idiotas que hicieron algo así", ha zanjado.

