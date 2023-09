La embotelladora Andina, que produce y comercializa los productos de Coca-Cola en Chile, ha colocado bonos en el mercado p√ļblico de Suiza por una cantidad total de 170 millones de francos suizos (algo m√°s de 176 millones de euros.

Estos bonos, seg√ļn ha informado la compa√Ī√≠a a la Comisi√≥n para el Mercado Financiero (CMF), han sido colocados por concepto de capital y tienen el a√Īo 2028 como fecha de vencimiento. La tasa de inter√©s ha sido del 2,7175% anual.

Los bonos est√°n divididos en bonos con denominaciones de 5.000 francos suizos (5.184 euros) cada uno, as√≠ como sus m√ļltiplos integrales.

Con previo aviso al banco UBS, en calidad de Agente Principal de Pagos, con una antelación no inferior a 30 días, ni superior a 60, Embotelladora Andina podrá rescatar todo y no parte de los Bonos en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento a la par (monto total agregado del saldo insoluto su capital más los intereses devengados y no pagados a la fecha de rescate anticipado, de haberlos), si el 85% o más del monto total de los bonos ha sido amortizado o comprado y cancelado al momento de dicha notificación.

Del mismo modo, se podrá proceder a su rescate si como resultado de cualquier cambio o modificación de las leyes (o de cualquier reglamento o norma emitido en virtud de las mismas) de Chile o cualquier cambio en la aplicación oficial, administración o interpretación de dichas leyes, reglamentos o normas, Embotelladora Andina se vea obligada a pagar una cantidad adicional por la colocación con respecto a los intereses de los bonos a una tasa de retención o deducción superior al 4%.