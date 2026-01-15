La emiratí Altérra y BBVA planean lanzar un fondo climático de US$ 1200 millones

DUBÁI, 15 ene (Reuters) - Altérra, el fondo climático de Emiratos Árabes Unidos, planea lanzar un vehículo de coinversión de US$ 1200 millones con el banco español BBVA para financiar inversiones alineadas con el clima a nivel mundial en infraestructuras, capital riesgo y crédito privado, dijeron ambas empresas el jueves.

BBVA ha comprometido US$ 250 millones como inversor estratégico propuesto para el nuevo vehículo, denominado Altérra Opportunity Fund, dijeron en un comunicado conjunto.

El fondo invertirá en inversiones climáticas a través de la transición energética, la descarbonización industrial, la tecnología climática y la vida sostenible, centrándose en geografías como América del Norte, América Latina y Europa, así como "otros mercados en crecimiento", dijeron sin dar más detalles.

Altérra, creada en 2023 por EAU con US$ 30.000 millones, aspira a movilizar US$ 250.000 millones en todo el mundo para 2030. Hasta ahora ha invertido sobre todo a través de fondos para el clima y la transición gestionados por las principales firmas mundiales de inversión BlackRock , Brookfield, y TPG.

"La iniciativa acelera la ambición de Altérra de movilizar capital de terceros a gran escala y ampliar su red global de colaboradores institucionales", afirman ambas firmas en el comunicado.

Una vez lanzado y aprobado, el fondo estará domiciliado en el centro financiero ADGM de Abu Dabi. Consolidará las coinversiones existentes del Altérra Acceleration Fund en una estructura específica gestionada por la empresa emiratí. (Información de Federico Maccioni; edición de Alexandra Hudson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)