La emotiva noche de Travis Kelce en Arrowhead podría ser la última ante posible retiro

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Si el partido navideño del jueves fue el último que Travis Kelce jugó dentro del Arrowhead Stadium, ciertamente intentó que fuera memorable.

El ala cerrada de los Chiefs sólo consiguió cinco recepciones para 36 yardas contra Denver, jugando junto al tercer mariscal de campo Chris Oladokun mientras su buen amigo Patrick Mahomes y el suplente Gardner Minshew estaban fuera por lesiones en las rodillas.

Pero varias de esas recepciones llegaron en los minutos finales y estuvieron cerca de llevar a Kansas City a lo que habría sido una sorprendente remontada contra los Broncos.

Kelce y compañía terminaron perdiendo 20-13 en un duelo en el que eran desfavorecidos casi por dos touchdowns.

Pero fue una demostración valiente del astro, en una carrera llena de actuaciones semejantes.

El cuatro veces All-Pro, quien anunciaría poco después de la temporada si se retira, podría haber colgado los botines hace un par de semanas, cuando los campeones reinantes de la Conferencia Americana fueron eliminados de la contienda por los playoffs por primera vez en una década.

En cambio, después de ir a cinco Super Bowls, incluidos los últimos tres, y ganar tres anillos de campeonato, el jugador de 36 años mostró que tenía demasiado orgullo para abandonar una temporada perdida. Jugó en una humillante derrota ante el modesto Tennessee la semana pasada, y fue uno de los pocos aspectos positivos el jueves por la noche para una ofensiva que terminó con 139 yardas en total.

"Un montón de emociones", dijo Kelce después. "Tienes a todo el mundo viéndote. Tienes la oportunidad de salir con los jóvenes en la televisión en horario estelar. Los jóvenes tienen la oportunidad de probar cómo es esta vida en la NFL."

¿Y sobre el retiro?

"Dejaré que esa sea una decisión que tome con mi familia, amigos y la organización de los Chiefs cuando llegue el momento", dijo Kelce.

