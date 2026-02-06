La empresa brasileña Inpasa aumenta las exportaciones de granos secos de destilería a China

Por Oliver Griffin

SAO PAULO, 6 feb (Reuters) - El productor brasileño de etanol de maíz Inpasa aumentará rápidamente las exportaciones de granos secos de destilería con solubles (DDGS) a China este año, dijo el viernes Gustavo Mariano Oliveira, vicepresidente de comercio de la empresa.

Inpasa produce alrededor de 3,3 millones de toneladas métricas anuales de DDGS, un subproducto del etanol de maíz que se utiliza en la alimentación animal. La empresa anunció el martes que pronto realizaría su primer envío a China.

La empresa ya tiene contratos para exportar 250.000 toneladas adicionales de DDGS a China este año y podría asegurar envíos totales de hasta 1,5 millones de toneladas en 2026, dijo Oliveira en una entrevista, añadiendo que el gigante asiático podría representar hasta la mitad de todas las ventas al exterior de DDGS en poco tiempo.

"Sin duda, China debería ser el principal actor en muy poco tiempo, representando quizás entre el 40% y el 50% de nuestras exportaciones", afirmó Oliveira.

La producción de etanol de maíz se ha disparado en Brasil, donde durante mucho tiempo han predominado los biocombustibles de caña de azúcar. El crecimiento se ha visto favorecido por las ventas de DDGS, que han encontrado clientes dispuestos en las industrias cárnicas de Brasil y del extranjero.

Las tensas relaciones entre China, principal comprador de materias primas, y Estados Unidos también han creado oportunidades para los productores brasileños. El año pasado, China autorizó las importaciones de sorgo brasileño en un momento en que las exportaciones estadounidenses a la nación asiática disminuyeron.

China no es el único destino abierto a las exportaciones brasileñas de DDGS, afirmó Oliveira.

"Hemos observado una mayor demanda por parte de Europa (...) España es ahora el mayor comprador de DDGS de Inpasa, pero hay más países que están mostrando interés".

"Hemos observado un creciente interés por nuestro producto en Italia y en otros países con los que probablemente abriremos mercados a finales de este año", afirmó. (Reporte de Oliver Griffin; editado en español por Javier Leira)