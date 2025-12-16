La empresa china Sinograin vende 63% de soja en subasta; planea nueva oferta

PEKÍN, 16 dic (Reuters) - La empresa estatal china de almacenamiento de granos Sinograin vendió el martes unas 323.000 toneladas métricas de soja importada, o el 62,9% del total ofrecido, según dos operadores, y anunció su tercera subasta del mes mientras se prepara para recibir importaciones estadounidenses.

Las subastas se producen en un momento en el que Pekín intensifica las compras de cargamentos estadounidenses tras la tregua comercial con Washington a finales de octubre, a pesar de que China se encuentra sobreabastecida debido al récord de llegadas sudamericanas y a la atonía de la demanda.

El precio promedio de transacción para la soja de las cosechas 2022-2024 fue de 3.852 yuanes (US$547) por tonelada métrica, con entregas programadas desde finales de diciembre hasta abril, dijeron las fuentes.

Más tarde el martes, Sinograin dijo que subastará 550.000 toneladas de soja importada producida entre 2022 y 2023 el 19 de diciembre.

Los operadores han dicho que esperan que Sinograin ofrezca un total de aproximadamente 4 millones de toneladas en el actual ciclo de subastas semanales. (Reporte de Ella Cao y Lewis Jackson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)