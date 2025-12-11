La empresa china Sinograin vende inventarios de soja antes de llegada de cargamentos de Estados Unidos

11 dic (Reuters) - La empresa estatal china de almacenamiento de granos Sinograin vendió la mayor parte de la soja que ofreció en una subasta de inventarios estatales, dijeron el jueves dos operadores, dejando espacio para la esperada llegada de cargamentos estadounidenses en medio de abundantes suministros locales.

Sinograin vendió alrededor de 397.000 toneladas métricas de soja importada, o el 77,5% del volumen total ofrecido, a 3.935,3 yuanes (US$557,38) por tonelada métrica, con entrega prevista desde finales de diciembre hasta marzo, dijeron.

La agencia anunció la subasta de 512.500 toneladas el lunes, su primera venta en tres meses, después de que una tregua comercial con Washington impulsó a Pekín a reanudar la compra de cargamentos estadounidenses, a pesar de que China ha recibido un récord de cargamentos sudamericanos y se enfrenta a una floja demanda.

"Este precio está más o menos en línea con los actuales precios al contado, pero más alto que el precio de la soja para los envíos de enero-febrero", dijo un ejecutivo con sede en Shanghái de una empresa de procesamiento de semillas oleaginosas.

El precio de desembarque de la soja brasileña en China es de 3.814 yuanes por tonelada para enero y de 3.673 yuanes para febrero, añadió.

China, que rechazó las importaciones de soja de Estados Unidos por meses en medio de la guerra comercial, ha aumentado las compras tras las conversaciones del mes pasado, comprando alrededor de 3 millones de toneladas, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

La Casa Blanca dijo que China había acordado comprar 12 millones de toneladas métricas de soja para finales de año, pero el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pareció la semana pasada retrasar ese plazo hasta finales de febrero.

Los operadores esperan que Sinograin ofrezca entre 300.000 y 500.000 toneladas en las próximas subastas semanales, con lo que es probable que las ventas totales alcancen los 4 millones de toneladas en la actual ronda de subastas.

Los comerciantes estiman que Sinograin tiene entre 40 y 45 millones de toneladas de soja, suficientes para cinco meses de consumo.

China no publica datos sobre sus inventarios de cereales y oleaginosas.

Normalmente, Sinograin subasta las reservas para gestionar los inventarios; la última venta de soja importada se realizó en septiembre y las principales rotaciones suelen tener lugar de mayo a julio.

(1 dólar = 7,0604 yuanes chinos) (Editado en Español por Ricardo Figueroa)