La empresa danesa JN MEAT INTERNATIONAL vuelve a ser el mejor productor de bife en el mundo

SLAGELSE, Dinamarca--(BUSINESS WIRE)--nov. 16, 2021--

Después de ser coronado como el mejor productor de bife en el mundo 2018 y 2019, JN MEAT INTERNATIONAL volvió a ser el mejor en el World Steak Challenge 2021 (después de que la competición de 2020 fuera cancelada debido a la COVID)

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20211116006298/es/

The Danish company JN MEAT INTERNATIONAL once again comes out on top being the world’s best steak producer. (Photo: Business Wire)

Casi 400 bifes de 23 países compitieron este año en Dublín el 10 de noviembre de 2021.

Durante una sesión de 12 horas, un jurado profesional junto con un jurado de consumidores juzgaron los distinto bifes en términos de sabor, ternura y aspecto.

Los jurados consideraron que un bife de solomillo de la serie SASHI de JN MEAT INTERNATIONAL era el mejor de entre todos los bifes.

Como resultado, este bife fue coronado como el mejor en el mundo, y la empresa como el mejor productor de bifes en el mundo por tercera vez consecutiva, después de haber ganado también en 2018 y 2019.

El bife premiado es un producto de la serie SASHI de carne de vacuno de calidad, que se compone de carne de vacuno de diferentes características y orígenes.

Entre estas marcas se encuentran Freygaard-Nordic Nature Beef origen Finlandia, Prussian Black origen Alemania, Cloverfield origen Reino Unido/Irlanda y SABOR origen Argentina.

El fundador de JN MEAT INTERNATIONAL, John SASHI Nielsen, hizo los siguientes comentarios después del anuncio del ganador 10.11-2021:

Estoy muy contento y orgulloso de que, a pesar de estar en una división inferior en términos de tamaño y presupuesto, una vez más estamos jugando en la Liga de Campeones... de la carne de vacuno. También estoy muy contento de saber que la mayoría de los que competimos en el concurso compartimos la misma pasión y el mismo objetivo, que es ser capaces de ofrecer carne de vacuno con una alta calidad de consumo, pero al mismo tiempo hacerla de forma sostenible. No cabe duda de que el futuro de nuestra industria es que menos es más. Las generaciones actuales y futuras seguirán comiendo carne de vacuno, pero mucho menos y mucho mejor, estoy convencido. Por este motivo, en JN MEAT INTERNATIONAL seguiremos con nuestro lema: COME MENOS, ELIGE MEJOR...

Datos

JN Meat International tiene 70 empleados y produce una gran cantidad de cortes de carne propios para clientes daneses e internacionales.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20211116006298/es/

CONTACT: Contactos:

John Sashi Nielsen, fundador y CEO

Celular: +45 4040 4082

Correo electrónico:jn@jnmeat.dk

Steffen Nagel, director de Ventas Globales y Exportación

Celular +45 2161 5018

Correo electrónico:sn@jnmeat.dk

Jn meat international

Elmedalsvej 8

DK 4200 Slagelse

Tel.: +45 5858 0200

Keyword: denmark europe

Industry keyword: other consumer other retail specialty other natural resources restaurant/bar food/beverage consumer agriculture retail natural resources

Source: jn meat international

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 11/16/2021 02:28 pm/disc: 11/16/2021 02:28 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20211116006298/es