La empresa de alimentación Hormel Foods gana 157,3 millones de euros en su tercer trimestre fiscal, un 4% más

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

La compañía de alimentación Hormel Foods registró unos beneficios netos atribuidos de US$183,7 millones (157,3 millones de euros) en su tercer trimestre fiscal, finalizado el 27 de julio, lo que equivale a una subida del 4% frente a lo obtenido en el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos se situaron en US$3033 millones (2596 millones de euros), un 4,7% más. Las ventas minoristas subieron un 5,2%, hasta los US$1858 millones (1590 millones de euros), mientras que las de productos cárnicos y las realizadas internacionalmente se ampliaron un 3,5% y un 5,8%, respectivamente, hasta los 987 y US$187,5 millones (844,9 y 160,5 millones de euros).

El sumatorio de costes de producción, venta, generales y administrativos fue de US$2804 millones (2400 millones de euros), un 5% más.

Ya en el acumulado de los primeros nueve meses, Hormel Foods ganó US$534,3 millones (457,4 millones de euros), un 8,6% menos, y se anotó una facturación de US$8920 millones (7636 millones de euros), un 1,6% más.

"El tercer trimestre demostró la relevancia de nuestra cartera como atestigua nuestro sólido volumen orgánico y el rendimiento de las ventas netas en cada uno de nuestros segmentos. Sin embargo, nuestros resultados financieros fueron decepcionantes y no alcanzamos nuestras expectativas", ha afirmado el consejero delegado interino, Jeff Ettinger.

"El fuerte aumento de los costes de las materias primas que afecta a nuestro sector fue el factor que más contribuyó a este déficit. Este encarecimiento fue parcialmente compensado por la iniciativa Transformar y Modernizar", ha añadido el directivo.

La empresa anticipa para el cuarto trimestre un incremento de las ventas de entre el 1% y el 4%, por lo que se quedarán entre los US$3150 y US$3250 millones (2696-2782 millones de euros).

Asimismo, el dividendo a repartir por el segundo trimestre se elevará un 2,7%, hasta los US$0,19 (0,16 euros).

