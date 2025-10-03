La empresa de bases de datos Supabase alcanza una valoración de US$5000 millones

3 oct (Reuters) - La empresa emergente de bases de datos de código abierto Supabase anunció el viernes que alcanzó una valoración de US$5000 millones en su última ronda de financiación, en un momento en que los inversores siguen apostando por compañías que se suben a la ola del auge de la inteligencia artificial.

La ronda de financiación de Serie E, de US$100 millones, fue liderada por las firmas de capital riesgo Accel y Peak XV. Figma Ventures y otros inversores también participaron en la ronda.

Supabase es una plataforma de backend que ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones con rapidez y que se ha beneficiado del auge de los asistentes de codificación basados en IA.

La plataforma fue creada con la base de datos de código abierto PostgreSQL, un sistema para organizar y gestionar información en línea.

La última recaudación de capital se produce pocos meses después de la ronda Serie D de Supabase, que supuestamente la valoró en US$2000 millones.

La actividad de capital riesgo en el ámbito de la IA ha seguido aumentando, y más de la mitad de los acuerdos de 2025 se han destinado a empresas de IA, según datos de PitchBook.

Fundada por Paul Copplestone y Ant Wilson en 2020, Supabase ha recaudado ya más de US$500 millones en financiación total.

Plataformas de codificación como Lovable y Bolt se ejecutan en Supabase, que abastece a más de cuatro millones de desarrolladores. Entre sus clientes también se encuentran empresas como PwC, McDonald's y Github Next.

"Esta nueva financiación tiene como objetivo acelerar los esfuerzos de Supabase para convertirse en el backend de todo el mundo, desde empresa emergentes hasta algunas de las cargas de trabajo empresariales más exigentes e intensivas en datos", dijo Caryn Marooney, socia general de la firma de gestión de inversiones Coatue.

Supabase ha contratado al cocreador del sistema de agrupación de bases de datos Vitess, Sugu Sougoumarane, para dirigir el proyecto.

La empresa también ha reservado una asignación para que los miembros de su comunidad coinviertan junto con los inversores institucionales, como parte de la ronda de financiación. (Reporte de Arasu Kannagi Basil en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)