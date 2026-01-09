La empresa de IA de Elon Musk invertirá 20.000 millones en Misisipi

El proyecto, denominado MACROHARDRR, se está desarrollando en el condado de DeSoto, al norte de Misisipi, cerca de la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee. Se trata del tercer centro de datos de xAI en el área metropolitana de Memphis, una región que en los últimos años se convirtió en un polo clave para infraestructuras de computación de gran escala.

Durante la presentación, el director financiero de xAI, Anthony Armstrong, aseguró que el complejo albergará "la supercomputadora más grande del mundo", con una capacidad informática estimada en dos gigavatios de potencia, destinada a entrenar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial.

El anuncio se produce, sin embargo, en medio de un creciente escrutinio sobre el impacto ambiental de los centros de datos de xAI en la región. Organizaciones como la NAACP y el Southern Environmental Law Center expresaron su preocupación por la contaminación del aire generada por las instalaciones de supercomputación de la empresa, ubicadas cerca de comunidades mayoritariamente afroamericanas en Memphis.

A nivel local, la oposición también comenzó a organizarse.

Una petición impulsada por la Safe and Sound Coalition, un grupo de vecinos de Southaven contrario a los desarrollos de xAI, reclama el cierre de las operaciones de la compañía en la zona y ya había reunido más de 900 firmas hasta el jueves por la tarde.

Consultada sobre las críticas ambientales, xAI no respondió de inmediato a los pedidos de comentarios. No obstante, una hoja informativa difundida por la oficina del gobernador señaló que la responsabilidad ambiental constituye un "compromiso central" para la empresa.

Reeves agradeció públicamente a Musk por la inversión y sostuvo que el proyecto generará cientos de empleos permanentes, miles de puestos indirectos a través de contratistas y un importante flujo de ingresos fiscales para reforzar los servicios públicos del estado.

En el marco de los incentivos aprobados por Misisipi en 2024 para atraer centros de datos, el estado eximirá al proyecto de xAI del pago de impuestos sobre las ventas, los ingresos corporativos y la franquicia. Si bien el ahorro fiscal vinculado a la compra de potencia informática podría ser significativo, la Autoridad de Desarrollo de Misisipi no precisó el monto de los ingresos a los que el estado renunciará.

Además, el condado de DeSoto y la ciudad de Southaven acordaron aplicar una reducción sustancial de los impuestos a la propiedad vinculados al emprendimiento.

Está previsto que el centro de datos de xAI en Southaven comience a operar el próximo mes, mientras continúan los debates locales sobre el impacto ambiental y social de este tipo de mega infraestructuras tecnológicas. (ANSA).